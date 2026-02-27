PSG-Chelsea : Luis Enrique recadre déjà tout le monde !

Après avoir écarté l’AS Monaco, le PSG affrontera Chelsea en huitièmes de de finale de Ligue des champions. Luis Enrique a réagi à ce tirage.

PSG : Luis Enrique refuse de parler de revanche face à Chelsea

Le Paris Saint-Germain connait son futur adversaire. Les hommes de Luis Enrique retourneront en Angleterre pour les 8es de finale de Ligue des champions. Ils avaient déjà sorti Liverpool à ce stade de la compétition la saison dernière. Les Parisiens se mesureront cette fois-ci à Chelsea.

Cette affiche réveille des souvenirs douloureux pour les Parisiens. Puisque Chelsea avait corrigé le PSG (3-0) l’été dernier en finale de la Coupe du Monde des clubs. C’est d’ailleurs le seul trophée ayant échappé aux Parisiens cette année. Mais Luis Enrique refuse catégoriquement de parler de « revanche à prendre ».

La pression repose désormais sur les Blues

L’entraîneur du PSG faisait face à presse ce vendredi. Il a affiché un certain sourire à l’idée d’affronter à nouveau Chelsea. Il a même qualifié ce tirage de « fascinant ». Luis Enrique a rappelé le statut de son équipe. En tant que champions en titre, la pression repose sur les épaules de l’adversaire.

« Les problèmes, c’est pour les autres », a-t-il prévenu. Même si son Paris SG a montré des failles face à l’AS Monaco, le technicien espagnol ne craint pas les Blues. Il préfère se concentrer sur son propre groupe et la défense de son titre. Ce duel PSG-Chelsea promet d’être électrique.

