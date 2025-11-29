OL : Catastrophe à Lyon, plus de 200 M€ de perte !

Les résultats annuels financiers de l’OL, sur l’exercice 2024-2025, sont catastrophiques. Eagle Football Group dévoile un déficit net de 200 M€.

OL accuse un déficit net de 201 M€ sur l’exercice 2024-2025

La saison 2024-2025 a été un énorme gouffre sur le plan financier à l’OL. Dans le rapport du club rhodanien, Eagle Football Group confirme les comptes dans le rouge. Les résultats financiers de l’exercice annuel sont déficitaires à hauteur de 201,2 M€. Il y a un an, les pertes étaient pourtant évaluées à seulement 25,1 M€.

En effet, la nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais, Michele Kang, a hérité de la gestion jugée opaque de John Textor. Elle a certes évité la rétrogradation administrative du club en Ligue 2, mais n’a pas résolu les soucis financiers de Lyon.

Les transferts de Cherki et Mikautadze n’ont pas suffi

Malgré les transferts de Rayan Cherki à Manchester City (36,5 M€ hors bonus) et de Georges Mikautadze à Villarreal (31 M€), l’OL est toujours dans une situation financière alarmante, comme l’avait indiqué Michael Gerlinger, le nouveau Directeur général.

« Financièrement, ça ne va pas super bien. Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l’OL cet été, c’était 11. C’était extrêmement dangereux. C’est toujours une situation difficile », avait-il alerté.

Kang poursuit le redressement du club de Lyon

Les nouveaux dirigeants se sont engagés devant la DNCG à poursuivre le redressement financier de l’OL. Dans son communiqué, Kang indique la réduction de la masse salariale (de -40%), ainsi que les investissements. Le club reste également à l’écoute du marché des transferts, afin de réaliser des ventes pendant les mercato. Selon Michael Gerlinger, l’Olympique Lyonnais devrait probablement voir le bout du tunnel dans trois ans.

Il faut rappeler que Lyon a également pris des engagements financiers devant les instances internationales du football, notamment « l’accord de règlement signé avec l’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA en juin 2025 » et dont la charge est de 12,5 M€.

