OM : Une flèche décochée en direction de Longoria

Sur la sellette à l’OM, Pablo Longoria a reçu un pique pour sa gestion jugé chaotique de la crise à Marseille.

OM : Pablo Longoria sur le départ à Marseille !

Eliminé de la Ligue des champions et éjecté du podium de la Ligue 1, l’OM traverse une crise sportive et extra-sportive. L’entraineur Roberto de Zerbi a été limogé au profit d’Habib Beye, qui a perdu son premier match contre Brest (2-0).

Quant à Mehdi Benatia, il avait démissionné dans un premier temps, avant d’être rappelé par Frank McCourt. Il reste pour l’instant le Directeur du football à Marseille, mais il dispose désormais de pouvoirs élargis.

En revanche, le départ de Pablo Longoria est dans les tuyaux. Président du Directoire de l’Olympique de Marseille depuis février 2021, le dirigeant espagnol pourrait quitte l’OM avant même l’issue de la saison. Il négocierait son départ du club phocéen.

McCourt s’est trompé en nommant Longoria président ?

Entretemps, Pablo Longoria est écarté de toute fonction exécutive. Ses fonctions actuelles sont limitées aux relations institutionnelles avec la Ligue de football professionnel et avec l’UEFA.

Réagissant à la situation du dirigeant de 39 ans à Marseille, Jennifer Mendelewitsch, une agente, cogne durement ce dernier. Elle estime que Frank McCourt s’est trompé en le nommant président il y a 4 ans.

Mendelewitsch : »Longoria a une légitimité de recruteur, ce n’est pas un président »

Une erreur de casting ? « Pablo Longoria a une légitimité de recruteur, ce n’est pas un président. Longoria, il s’est trompé de casquette, il n’a pas su gérer des conflits importants et il n’a pas su comment structurer son club parce qu’au final, il a fait confiance à des personnes, dont il a l’impression qu’elles se sont retournées contre lui. Et il a raison.

Mais c’est ça le boulot d’un dirigeant : c’est de gérer les conflits entre joueurs. Longoria reste un super recruteur et c’est de là qu’il tient sa bonne réputation », a-t-elle confié à RMC, dans l’After Foot.

❌ @JenMendel concernant le bilan de Longoria à l'OM: "Pour moi, Longoria n'est pas un dirigeant. C'est un très bon scout mais ce n'était pas le profil qu'il fallait pour être directeur sportif ou président." pic.twitter.com/E8LsF9IB2D — After Foot RMC (@AfterRMC) February 26, 2026

