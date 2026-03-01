OL : Très bonne nouvelle en vue pour Lyon !

Une lueur d’espoir brille sur l’OL alors que la saison avance à grande vitesse. Si Lyon continue son parcours en Ligue Europa, la LFP pourrait lui offrir un petit coup de pouce bienvenu pour ménager ses forces sur le championnat.

OL : Une possible respiration dans un calendrier chargé

L’Olympique Lyonnais pourrait bientôt souffler un peu. À l’instar du PSG, qui a récemment vu son match contre Nantes décalé pour préparer son duel face à Chelsea, l’OL pourrait bénéficier d’un report de rencontre dans son parcours en Ligue Europa, selon RMC.

Cette décision permettrait aux joueurs de Paulo Fonseca de mieux gérer leurs efforts et de rester compétitifs sur deux fronts. Derrière cette éventuelle mesure, c’est tout le football français qui pourrait y gagner.

La LFP semble prête à soutenir ses représentants continentaux afin de maximiser les performances françaises en Europe. Lille pourrait également profiter de cette manne stratégique en vue des huitièmes de finale de Ligue Europa, sans oublier Strasbourg en Ligue Conférence.

