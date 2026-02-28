OM – OL : Encore un avantage pour Marseille avant l’Olympico

Une deuxième bonne nouvelle pour l’OM est tombée, à quelques heures de l’Olympico contre l’OL, au Vélodrome.

OM : L’OL privé de ses supporters au Vélodrome

L’OM reçoit l’OL, dimanche (19h45), en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Recevant leur adversaire lyonnais dans la cité phocéenne, les Marseillais auront évidemment le soutien de leur public. Tout le Vélodrome sera d’ailleurs acquis à la cause de l’équipe d’Habib Beye, car les supporters de Lyon sont interdits à Marseille.

Lyon diminué contre Marseille : Sulc et Moreira absents

De plus, l’équipe de Paulo Fonseca ne sera pas seulement orpheline de ses supporters. Elle est diminuée avant d’affronter les Phocéens.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a confirmé les absences de Pavel Sulc et Afonso Moreira, en plus d’Ernest Nuamah et Malick Fofana, dont le retour est espéré en mars.

C’est un coup dur pour Lyon, car le premier est le meilleur buteur de l’équipe et le deuxième est aussi un joueur décisif et une pièce maîtresse du dispositif du coach portugais.

Beye confirme l’OM au complet : « Tout le monde est disponible »

Contrairement à Paulo Fonseca, Habib Beye a son effectif au complet. De retour de Marbella en Espagne, où il a préparé son équipe, le nouvel entraîneur de l’OM se réjouit d’avoir tous ses joueurs à disposition.

À voir

ASSE : Les bonnes nouvelles s’enchaînent avant Pau FC

Lisez aussi : OM : Une flèche décochée en direction de Longoria

« On a quelques incertitudes, mais le groupe est au complet. Tout le monde est disponible », a-t-il déclaré. Suspendu contre le Stade Brestois, Leonardo Balerdi fait son retour. Que de bonnes nouvelles pour Marseille !

Lire aussi sur l’OM :

OM : Révélations inattendues sur Habib Beye avant l’Olympico

OM – OL : Fonseca tente d’inverser la pression sur Marseille

À voir

OM : Une flèche décochée en direction de Longoria

Mercato OM : Un gros départ annoncé à Marseille