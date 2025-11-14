OL : Michele Kang fait déjà oublier John Textor

Nommée Présidente de l’OL, fin juin 2025, Michele Kang a presque déjà fait oublier son prédécesseur John Textor. Son leadership est justement reconnu outre-Atlantique.

OL : Michele Kang succède à John Textor en urgence

Membre du Conseil d’administration d’Eagle Football Group et propriétaire de l’OL Lyonnes, Michele Kang a été promue présidente de l’OL et Présidente-directrice générale d’Eagle Football Group le 30 juin 2025. Elle a ainsi succédé à John Textor dont la gestion a été jugée opaque, avec un déficit de près de 200 M€.

Elle a trouvé un dossier brumant sur la table de son compatriote américain, celui de la DNCG. Lyon avait été rétrogradé administrativement en Ligue 2 après le réexamen de la situation du club, le 24 juin 2025. John Textor n’avait pas réussi à convaincre Commission de contrôle des clubs professionnel lors de son audience.

Kang sauve l’Olympique Lyonnais et Eagle Football Group

Mais Michele Kang a réussi à décanter la situation, de main de maître, en seulement deux semaines. La DNCG de la Fédération Française de Football (FFF) avait réadmis l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, après l’audience en appel de la nouvelle présidente, accompagnée de son nouveau Directeur général, Mickaël Gerlinger. C’était le 9 juin 2025.

Michele Kang a ensuite réussi le mercato estival lyonnais, malgré les restrictions imposées par le gendarme financier du football professionnel. Selon Transfermarkt, les transferts de l’été dernier ont permis de renflouer les caisses de l’OL à hauteur de 106 M€. La nouvelle direction de Lyon a promis de poursuivre le redressement des finances du club jusqu’à l’été prochain.

Avec OL Lyonnes, Washington Spirit et London City Lionesses, l’Américaine s’impose

Sur le plan sportif, Michele Kang a glané des trophées et titres nationaux et internationaux avec l’OL Lyonnes, dont elle est propriétaire depuis mai 2023. Via la Holding Kynisca, la femme d’affaires américaine possède également Washington Spirit (Soccer féminin américain) et London City Lionesses (Championnat alglais féminin de football), respectivement aux Etats-Unis et en Angleterre.

OL : Kang intègre le top 5 des femmes les plus influentes dans le sport

Grâce à son implication et de ses investissements dans le monde du sport, notamment au football, Michele Kang a intégré le Top 5 des femmes américaines les plus influentes dans le sport. Elle arrive dans ce prestigieux classement du magazine Forbes, derrière Caitlin Clark, star de la WNBA.

« Ces derniers mois, Michele Kang (66 ans) est devenue la pièce centrale du nouveau projet de l’OL et d’Eagle Football Group. Avec sa réputation de philanthrope, elle veut faire bouger les choses pour le développement du sport féminin », a souligné le média spécialisé Olympique-et-Lyonnais.

