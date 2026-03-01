OM : Benatia prend enfin la parole et fait des révélations

Après des semaines de suspense, Medhi Benatia brise enfin le silence autour de son faux départ de l’OM. Entre loyauté au club et sens des responsabilités, le dirigeant de 38 ans revient sur ses choix et les coulisses de cette période agitée.

OM : Un retour inattendu qui rassure

L’annonce de la prolongation de Medhi Benatia au sein de l’OM a surpris plus d’un. Initialement prêt à tourner la page, l’ancien défenseur de la Juventus a finalement choisi de rester. « Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé », confie Benatia, qui souligne ainsi l’attachement profond qu’il porte à la cité phocéenne.

Lire aussi : Annonce officielle à l’OM : Medhi Benatia est enfin fixé

À voir

ASSE : Stassin vide son sac après son doublé face à Pau

Ce retour intervient dans un contexte délicat. Après une série de résultats décevants et le remplacement de Pablo Longoria par Alban Juster à la présidence, le club avait besoin de stabilité. Benatia, conscient de l’importance de son rôle, a répondu à l’appel du propriétaire Frank McCourt. « J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités », précise-t-il. Un message clair qui met fin aux rumeurs et aux spéculations sur une quelconque intrigue interne.

Clarifications et mises au point de Benatia

Le silence de Benatia avait alimenté de nombreuses théories. Certains imaginaient un complot pour destituer Longoria ou une tension irréversible au sein du club. Le dirigeant ne laisse aucune place au doute : « Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir », affirme-t-il avec fermeté. Le contexte est donc avant tout professionnel, marqué par une volonté de préserver la stabilité de l’Olympique de Marseille.

Lire aussi : OM : Exit Longoria, voici le nouveau président de Marseille

Cette déclaration est aussi un signal pour les fans et les observateurs : malgré les turbulences, l’objectif principal reste sportif. « La seule chose qui l’intéresse est de laisser l’OM le plus haut possible. Et il ne demanderait rien de plus », ajoute un proche du dirigeant. La loyauté et la vision à long terme de Benatia apparaissent comme des atouts pour accompagner la reconstruction de l’équipe et préparer l’avenir avec sérénité.

Vers une fin de saison sous haute tension

Alors que l’OM se prépare à affronter Lyon ce dimanche soir, la présence de Benatia constitue un point d’ancrage pour le vestiaire. Sa décision de rester, au-delà de l’aspect symbolique, pourrait peser sur la dynamique sportive du club. Dans le même temps, le club se projette déjà sur l’après-Benatia. La recherche d’un successeur est en cours, preuve que l’OM veut anticiper les transitions tout en maintenant une ligne claire sur ses objectifs.

Lire aussi sur l’OM :

OM – OL : Encore un avantage pour Marseille avant l’Olympico

À voir

OL : Très bonne nouvelle en vue pour Lyon !

OM : Une flèche décochée en direction de Longoria

OM : Révélations inattendues sur Habib Beye avant l’Olympico