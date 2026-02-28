Ligue 2 : L’ASSE enfin de retour à sa place, au sommet

L’ASSE poursuit sa marche en avant avec un succès éclatant (0-3) à Pau, ce qui confirme sa place parmi les favoris à la montée. Les Verts, solides et incisifs, affichent un retour au sommet qui fait du bien à leur moral et à leurs ambitions.

Pau FC-ASSE : Stassin illumine le Nouste Camp dès l’entame

Dès l’ouverture du score, Saint-Étienne a montré qu’il n’était pas venu pour faire de la figuration. Lucas Stassin, à peine trois minutes après le coup d’envoi, a trompé le gardien palois d’une frappe subtile après un centre millimétré de Cardona. Un démarrage qui a mis les locaux sous pression et donné le ton d’une rencontre où les Stéphanois ont imposé leur rythme.

Les tentatives de réaction de Pau n’ont pas tardé. Kalulu a testé Larsonneur sur une frappe puissante, tandis qu’Anthony Briançon a failli doubler la mise sur un coup de tête. Mais le portier stéphanois, vigilant et précis, a repoussé toutes les tentatives, gardant les Verts devant et leur confiance intacte.

Le doublé de Stassin scelle le destin du match

Après la pause, l’ASSE n’a pas relâché son emprise sur le jeu. À la 64ᵉ minute, la combinaison Boakye–Stassin a fait des merveilles, offrant à l’attaquant un doublé parfaitement exécuté. La défense paloise, déjà sous pression, a vu ses espoirs s’effondrer en quelques secondes, symbole d’un réalisme implacable des Verts dans les moments clés.

Pau a tenté de revenir au score, mais Gautier Larsonneur a encore brillé, en multipliant les arrêts décisifs pour confirmer son rôle de mur infranchissable. Saint-Étienne, froid et méthodique, a ensuite géré les dernières minutes pour assurer un 3-0 final, avec Joshua Duffus ajoutant le point d’orgue. Les Verts s’installent ainsi provisoirement en tête de Ligue 2, quatre points devant Reims, et envoient un message clair : ils sont de retour là où on les attend.

Une solidité défensive qui fait la différence

Au-delà des buts, c’est la maîtrise collective qui impressionne. L’AS Saint-Étienne a su combiner agressivité, organisation et lucidité pour neutraliser toutes les initiatives de Pau. Les Stéphanois ont démontré que leur série n’était pas un hasard, mais le fruit d’un équilibre subtil entre créativité offensive et rigueur défensive.

Cette victoire renforce non seulement la confiance du groupe mais envoie également un avertissement aux concurrents : l’ASSE ne se contente plus de suivre le peloton, elle est désormais une force à battre pour le titre. Entre efficacité et détermination, les Verts ont retrouvé leur place… au sommet de la Ligue 2.

