ASSE : Stassin vide son sac après son doublé face à Pau

Lucas Stassin a retrouvé la lumière ce samedi à Pau, en inscrivant un doublé qui a offert une victoire confortable 0-3 à l’ASSE. Entre émotion et satisfaction, l’attaquant des Verts se confie sur cette soirée qu’il qualifie de « libération ».

Lucas Stassin semble avoir franchi enfin un cap. Sur la pelouse du Pau FC, l’attaquant a ouvert le score dès la 3ᵉ minute avant de corser l’addition en seconde période (64ᵉ). Avec ce doublé, il permet à l’ASSE de signer une quatrième victoire consécutive en Ligue 2 et d’enchaîner un parcours qui commence à faire oublier les difficultés de la première moitié de saison.

« Ça fait toujours plaisir de retrouver le chemin des filets, encore plus avec la victoire au bout. C’est une libération », confie Stassin au micro de beIN SPORTS. Ses buts ne sont pas le fruit du hasard : ils reflètent un travail collectif affûté et des combinaisons bien huilées avec ses coéquipiers.

L’importance du duo avec Ilan

Derrière ses réussites, Stassin souligne l’impact de ses partenaires et, en particulier, celui d’Ilan. « Il m’apporte énormément. Il me donne énormément de conseils. Aujourd’hui, je suis récompensé et c’est aussi grâce à lui », explique l’attaquant forézien. Cette relation privilégiée sur le terrain et à l’entraînement permet au jeune joueur de gagner en confiance et en précision devant le but.

Au-delà des statistiques, cette complémentarité montre que l’AS Saint-Etienne ne s’appuie pas seulement sur des individualités, mais sur une alchimie collective. Les gestes sont réfléchis, le positionnement parfait, et le résultat est visible : des victoires nettes et un jeu plus fluide.

Une renaissance pleine de promesses

Après une première partie de saison compliquée, Stassin affirme avoir retrouvé sa sérénité. « Je me suis remis la tête à l’endroit, là où je me sens le mieux, sur le terrain. J’ai toujours fait les efforts. Je suis content mais ce n’est pas fini », insiste-t-il. Cette maturité naissante laisse entrevoir un avenir prometteur pour l’attaquant.

Saint-Etienne peut compter sur un jeune talent retrouvé, capable de faire la différence dans les moments clés. Avec cette victoire à Pau et ce doublé libérateur, Lucas Stassin semble prêt à écrire les prochains chapitres de sa progression, dans une saison où le championnat aborde une phase décisive.

