OM : Exit Longoria, voici le nouveau président de Marseille

L’OM traverse un nouveau tournant majeur. Après cinq années à la tête du club, Pablo Longoria laisse sa place à Alban Juster, désigné président du directoire par intérim, dans un contexte de remaniements à tous les étages.

OM : Un changement au sommet qui fait déjà parler

Ce samedi, l’OM a officialisé la nomination d’Alban Juster comme président du directoire, jusqu’à la fin de la saison. À 36 ans, Juster n’est pas un inconnu du club : « Présent au sein de l’Olympique de Marseille depuis huit ans, Alban Juster exerçait jusqu’à présent les fonctions de directeur général finance et compliance au sein du club », précise le communiqué officiel.

Une transition en douceur, mais qui marque la fin d’une ère Longoria, où le dirigeant espagnol a profondément marqué la gestion sportive et économique de l’équipe. Le club reste cependant en quête de son successeur permanent. Selon les sources marseillaises, un cabinet de recrutement pourrait être missionné pour identifier le futur président du directoire.

Pablo Longoria tire sa révérence

Le départ de Longoria, officialisé après des négociations avec ses avocats, clôt un chapitre riche en émotions. « Cette décision a été prise par le Conseil de Surveillance, conformément aux statuts du club. Elle s’inscrit dans le cadre d’une organisation intérimaire, le temps d’engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d’un nouveau Président du Directoire », précise le communiqué.

Pour les supporters, c’est une nouvelle qui mêle soulagement et inquiétude. Longoria quitte le navire après avoir été au cœur de décisions marquantes, des recrutements aux réformes financières. Le remue-ménage continue, mais Alban Juster hérite désormais de la responsabilité de stabiliser le club dans la dernière ligne droite de la saison.

Vers une nouvelle ère marseillaise

Avec Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud aux côtés de Juster, le directoire se veut opérationnel et soudé. La mission est claire : préparer le terrain pour l’arrivée d’un président permanent, tout en maintenant la cohérence sportive et financière du club. L’OM se réinvente, et chaque décision désormais sera scrutée par des supporters en quête de stabilité.

Alban Juster, jeune et ambitieux, aura la lourde tâche de montrer que la relève peut être digne des attentes marseillaises. Comme le dit l’adage : « À Marseille, on ne vit pas de football, on vit pour le football. »

