Stade Rennais : Le groupe d’Habib Beye pour faire mal au PSG

Ce samedi à 21h05, le Stade Rennais se déplace au Parc des Princes pour affronter le PSG dans le cadre de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Désireux de créer l’exploit sur la pelouse parisienne, Habib Beye a convoqué un groupe de 21 joueurs.

Stade Rennais : Seko Fofana pas prêt pour affronter le PSG

Le Stade Rennais affronte le PSG ce samedi soir au Parc des Princes. Le coach Habib Beye a convoqué un groupe de 21 joueurs dans lequel ne figure pas le milieu de terrain Seko Fofana, jugé insuffisamment prêt pour le réintégrer après sa blessure. Victime d’un pépin musculaire, le joueur de 30 ans pouvait revenir soit aujourd’hui, soit la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine.

De toute façon, Fofana, qui n’est plus titulaire depuis que le SRFC a débuté sa série de matches victorieux, l’international ivoirien est resté en Bretagne. Pour ce déplacement à Paris, l’entraîneur rennais a fait confiance aux mêmes joueurs que lors du déplacement victorieux à Metz (1-0) la semaine dernière. Seule exception : Ayoub Akabou remplace Kilian Belazzoug en troisième gardien. Ménagé en fin de semaine à cause d’une contusion à la cheville, le gardien de but Brice Samba est bien là.

Le groupe du SRFC

Gardiens : Akabou, Samba, Silistrie.

Défenseurs : Frankowski, Jacquet, Rouault, Aït Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida.

Milieux : Kamara, Ronfier, Camara, Cissé, Blas.

Attaquants : Al-Tamari, Quinonez, Embolo, Lepaul, Meïté.