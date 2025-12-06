FC Nantes : Luis Castro prépare une surprise face au RC Lens

Le FC Nantes accueille le RC Lens ce samedi après-midi et doit absolument gagner pour remonter au classement avant la trêve hivernale. Pour y arriver face au leader de Ligue 1, Luis Castro prépare une surprise.

FC Nantes : Le groupe de Luis Castro pour affronter le RC Lens

Le RC Lens a réalisé le gros coup de la dernière journée de championnat en profitant de la défaite du PSG et du match nul de l’OM. Les Sang et Or, en venant à bout d’Angers, ont récupéré la première place de Ligue 1. De son côté, le FC Nantes ne peut pas en dire autant. Les hommes de Luis Castro n’arrivent plus à gagner et végètent dans les trois dernières places du championnat.

Les deux équipes s’affrontent ce samedi dans un match qui s’annonce très important pour les deux équipes. Les Canaris voudront à tout prix gagner et une bonne nouvelle est tombée. En effet, Adrien Thomasson, meilleur passeur du championnat (cinq passes décisives), sera suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Une occasion en or pour Luis Castro et ses hommes de récupérer des points cruciaux face à un cador du championnat. Toutefois, l’entraîneur du FC Nantes va devoir continuer à faire sans les trois absences déjà annoncées de Francis Coquelin (ischio-jambier), Junior Mwanga (suspension) et Louis Leroux (cuisse).

Le groupe nantais

Gardiens : Lopes, Carlgren, Mirbach

Défenseurs : Amian, Centonze, Tati, Radakovic, Cozza, Awaziem

Milieux : Lepenant, Tabibou, Deuff, Hong, Kwon, Benhattab

Attaquants : Guirassy, Mohamed, Abline, Camara, Lahdo, El Arabi.

La compo probable de Luis Castro

Pour sa composition d’équipe face au RC Lens, Luis Castro aurait pris la décision de titulariser le jeune Bahmed Deuff, selon les informations du journal Ouest-France. À 19 ans, le milieu offensif a participé à 7 rencontres en sortant du banc. Contre les garçons de Pierre Sage ce samedi à 17 heures pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, Bahmed Deuff devrait être aligné derrière Youssef El Arabi. Pour le reste, Castro va positionner les titulaires habituels.

Gardien : Lopes

Défenseurs : Amian (c), Awaziem, Tati, Cozza

Milieux : Tabibou/Hong, Kwon, Lepenant

Attaquants : Lahdo/Guirassy, El-Arabi, Abline.