Stade Rennais : Beye sort l’artillerie lourde contre le PSG !

Le tecticien du Stade Rennais, Habib Beye et ses hommes se préparent pour jouer un sale tour au PSG en Ligue 1 au Parc des Princes.

Stade Rennais : Beye prépare un lourd arsenal contre le PSG

Le PSG reçoit le Stade Rennais pour la 15ᵉ journée de Ligue 1. Un match très attendu, surtout après la chute parisienne à Monaco (1-0). Cette défaite a coûté cher : le Paris SG a glissé à la 2ᵉ place et laissé le RC Lens s’installer en tête. Alors, au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique veut repartir. Devant son public, elle reste solide depuis la reprise.

Le Stade Rennais arrive, lui, sans pression excessive. Le début était compliqué. Mais Habib Beye a remis de l’ordre petit à petit. Quatre victoires d’affilée, une série qui change tout. Le club breton remonte au classement. Cinquième et tout près du top 4, à deux petites longueurs seulement.

À voir

Mercato : le PSG et le Real Madrid se déchirent pour un crack grec

Pour cette affiche, le Paris SG ne sera pas au complet. Plusieurs noms manquent : Hakimi, Beraldo, Nuno Mendes, Doué. S’ajoute Lucas Chevalier, blessé à la cheville contre Monaco. Pour le reste, l’effectif est là. Luis Enrique peut aligner ses cadres. On devrait donc retrouver Marquinhos et Pacho en défense centrale. Au milieu : Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, trio déjà bien rodé. Devant, Dembélé pourrait encore entrer en jeu comme lors des deux dernières rencontres. Barcola est aussi disponible.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye lance un avertissement au PSG !

Côté rennais, une seule absence : le jeune Mukiele. Seko Fofana, forfait récemment, est opérationnel. Habib Beye peut compter sur ses armes du moment : Lepaul (7 buts) et Embolo (4), tous deux très actifs dans la dynamique actuelle. Avec eux : Frankowski à droite, Camara, Cissé et Rongier au cœur du jeu. Et derrière, Aït-Boudlal, Brassier, Jacquet. Le même onze a gagné deux fois d’affilée. Il pourrait rester intact au Parc des Princes.

La composition probable du PSG :

Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, L. Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Dembélé, Kvaratskhelia.

La composition probable du Stade Rennais :

Samba – Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Cissé, Rongier, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.

Lire la suite sur le Stade Rennais

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique répond cash à Habib Beye

À voir

ASSE : Un danger à trois têtes dans l’équipe de Dunkerque

Mercato : l’OM vise un gros coup au Stade Rennais !

Mercato Stade Rennais : Deux gros transferts programmés ?