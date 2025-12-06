FC Nantes vs RC Lens : Vers une défaite inévitable du FCN ?

Un choc intense attend le FC Nantes en Ligue 1. Les Canaris vont affronter le leader du championnat, le RC Lens.

FC Nantes : les Canaris peuvent-ils battre le RC Lens ?

La 15e journée de Ligue 1 se poursuit. Ce samedi, le FC Nantes attend de pied ferme le RC Lens à la Beaujoire. Le FCN reste coincé dans la zone rouge, à la 16e place. L’équipe de Luis Castro cherche une troisième victoire cette saison, mais tout se complique. Cinq matchs sans succès. Une série noire, surtout quand arrive un leader en pleine confiance.

Le Racing Club de Lens domine le championnat. Le week-end dernier, le club artésien a profité des faux pas du PSG et de l’OM pour grimper au sommet. Depuis plusieurs semaines, les hommes de Pierre Sage enchaînent les solides performances. Quatre victoires d’affilée. Ils ont battu Monaco (1-4), puis le RC Strasbourg (1-0). Et ils n’ont aucune intention de ralentir. Pour ce choc, les deux équipes seront privées de certains cadres.

Concernant le FC Nantes, Junior Mwanga, expulsé contre l’OL, manquera ce match. Francis Coquelin et Louis Leroux sont encore à l’infirmerie. Le RC Lens aussi doit composer sans plusieurs cadres. Adrien Thomasson et Morgan Guilavogui sont suspendus. Jonathan Gradit et Jhoanner Chávez sont blessés. Deiver Machado est en instance de départ vers le FC Nantes.

La composition probable du FC Nantes :

Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Lepenant, Kwon, Deuff – Guirassy, El Arabi, Abline.

La composition probable du RC Lens :

Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Bulatovic, Sangaré, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard.

