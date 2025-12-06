Mercato : le PSG et le Real Madrid se déchirent pour un crack grec

Le PSG et le Real Madrid mènent une rude bataille pour un meneur de jeu grec. Le coup se prépare pour le prochain mercato hivernal.

Mercato : Un milieu grec sur les tablettes du PSG et du Real Madrid

Christos Mouzakitis, 18 ans, sort du centre de formation de l’Olympiakos. Talent précoce, titré en Youth League 2024, il progresse vite. Et ses belles performances attirent déjà les géants. Le PSG et le Real Madrid veulent le recruter. Deux clubs qui, aujourd’hui, se disputent la même promesse grecque.

Polyvalent, Christos Mouzakitis joue sentinelle, relayeur ou milieu offensif. Sept sélections avec la Grèce, seize apparitions en club, deux passes décisives. L’Olympiakos lui donne du temps de jeu pour qu’il montre tout son potentiel. Les dirigeants grecs sont ouverts au transfert de leur pépite en cas d’une offre XXL.

À voir

Mercato OL : Feu vert pour l’arrivée d’un top joueur à Lyon !

Lire aussi : Mercato : Bouaddi au PSG cet hiver ? Son clan répond cash !

Sport Time Greece évoque un duel féroce pour Mouzakitis. L’Olympiakos demanderait 40 millions d’euros pour sa pépite. Le Real Madrid, lui, se positionnerait plutôt autour de 30 millions. Le 26 novembre, en Ligue des Champions, Mouzakitis avait ébloui face au Real Madrid. Le Paris SG suit aussi le dossier de près et pourrait damer le pion au club de Madrid.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Lucas Beraldo, une grosse fake news dénoncée

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique répond cash à Habib Beye

À voir

FC Nantes vs RC Lens : Vers une défaite inévitable du FCN ?

Mercato PSG : Succession de Flick, Enrique répond au Barça !