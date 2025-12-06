Mercato PSG : Le LOSC surprend tout le monde avec Bouaddi !

Alors qu’un potentiel transfert d’Ayyoub Bouaddi au PSG est évoqué pour le prochain mercato hivernal, Olivier Létang et la direction du LOSC ont frappé un coup totalement inattendu dans ce dossier. Explications.

Mercato PSG : Ayyoub Bouaddi prolonge au LOSC jusqu’en 2029

Véritable révélation de cette saison au LOSC, Ayyoub Bouaddi est l’un des jeunes talents les plus demandés sur le marché des transferts. Le Real Madrid, Manchester United, Arsenal, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, tous travaillent en coulisses pour mettre la main sur le milieu de terrain de 18 ans.

Ces derniers jours, plusieurs sources, dont PSG Inside Actus, ont annoncé que l’international espoir français se verrait bien au Paris SG, qui pourrait boucler le transfert pour 40 millions d’euros avant de le prêter dans la foulée aux Dogues jusqu’à la fin de la saison. En Angleterre, le Sun, lui, indique que c’est plutôt Arsenal qui tiendrait la corde dans cette affaire.

Le club londonien serait prêt à signer un chèque de 50 millions d’euros pour l’attirer en Premier League dès cet hiver. Alors que l’avenir de son joueur alimente de plus en plus les rumeurs, la direction du LOSC Lille a réagi avec une action vigoureuse et très rapide. En effet, ces dernières heures, le club nordiste a annoncé la prolongation d’Ayyoub Bouaddi. Initialement lié jusqu’en juin 2027, le natif de Senlis a accepté de parapher un nouveau bail de deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2029.

« Le LOSC est aujourd’hui fier d’annoncer la prolongation de deux saisons du contrat d’Ayyoub Bouaddi (18 ans), un enfant du Domaine de Luchin. Le milieu de terrain international Espoirs français est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2029 », a annoncé le LOSC. Le principal concerné n’a pas caché sa joie après la signature de son nouveau contrat.

« Je suis très content et fier de prolonger au LOSC »

Depuis plusieurs jours, l’avenir d’Ayyoub Bouaddi fait beaucoup parler. Brillant avec le LOSC depuis le début de la saison, le jeune milieu de terrain est suivi de près par les plus grands clubs européens. Notamment par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Mais le protégé de Paulo Fonseca a décidé de renouveler sa confiance à son club formateur. Un choix assumé par le coéquipier d’Ethan Mbappé.

𝑨𝒚𝒚𝒐𝒖𝒃 𝑩𝒐𝒖𝒂𝒅𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆 𝒂𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 ✍️



Le LOSC est aujourd’hui fier d’annoncer la prolongation de deux saisons du contrat d’Ayyoub Bouaddi (18 ans), un enfant du Domaine de Luchin. Le milieu de terrain international Espoirs français est désormais lié à son… pic.twitter.com/TbW0tItRtm — LOSC (@losclive) December 5, 2025

« Je suis très content et fier de prolonger au LOSC, mon club formateur. Ce club m’a énormément donné et apporté dans ma formation, avec des gens que j’apprécie, qui forment une grande famille. Tout le monde m’a beaucoup aidé dans mon développement et j’espère que ça continuera ainsi. J’aimerais aussi dire merci aux supporters pour leur soutien.

Je me souviens qu’au début, lors de mes premiers matchs, ce n’était pas toujours facile, mais ils ont toujours été là pour me soutenir. C’était donc logique de leur rendre la pareille en prolongeant ici », a déclaré Ayyoub Bouaddi. Une prolongation pour être vendu cher l’été prochain ? Affaire à suivre…

