ASSE : Un danger à trois têtes dans l’équipe de Dunkerque

L’ASSE doit se méfier notamment de trois joueurs de l’USL Dunkerque, au stade Marcel-Tribut, ce samedi (20h), lors de la 16 journée de Ligue 2.

ASSE : Horneland se méfie de l’USL Dunkerque

L’entraîneur de l’ASSE n’a pas caché sa crainte vis à vis de l’USL Dunkerque, l’adversaire des Verts en Ligue 2, ce samedi soir. « Dunkerque est une équipe très sérieuse. […]. Elle reste sur de très belles prestations en championnat. […]. C’est une équipe avec un style de jeu offensif et qui est très bien encadrée avec des joueurs impactants », a -t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

L’AS Saint-Etienne devra se méfier surtout des trois joueurs décisifs de l’équipe d’Albert Sanchez. D’abord, Enzo Bardeli, le meilleur buteur du club nordiste. Milieu de terrain, le joueur visé par l’ASSE est auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 14 matchs de Ligue 2.

Il y a également Marco Essimi, le deuxième meilleur buteur. L’ailier gauche Franco-Camerounais est auteur de 5 buts, dont un triplé, et 3 passes décisives en 10 matchs. Le troisième potentiel danger pour l’ASSE est Antoine Sekongo. Le milieu offensif Ivoiro-Malien a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 15 matchs disputés en championnat.

Bardeli, Essimi et Sekongo sont à surveiller de près

Formé à l’AS Saint-Etienne, puis passé par l’USL Dunkerque, Maxence Rivera (Heerenveen, Pays-Bas) a prévenu les Verts sur le potentiel des trois joueurs, avec qui il a joué la saison dernière. « Enzo Bardeli est un joueur très intelligent. Il sait comment se positionner, il se met tout le temps dans les bonnes zones pour être libre. Il sent le jeu. Il était déjà passeur, il devient buteur. C’est un joueur qui a le potentiel et l’intelligence de jeu pour évoluer dans l’élite », a-t-il souligné.

À voir

FC Nantes vs RC Lens : Vers une défaite inévitable du FCN ?

Lisez aussi : L’ASSE sort son équipe type contre Dunkerque, la compo

L’ancien ailier de l’ASSE a aussi attiré l’attention des Verts sur Marco Essimi et Antoine Sekongo.

« Marco est en train de faire une très bonne saison. Il est en confiance et peut déséquilibrer toute une défense par ses dribbles. Antoine s’est également mis en évidence […] C’est un milieu box to box qui a un gros volume de jeu. Il est dans les deux surfaces, il tacle », a-t-il indiqué.

Il faut noter que Felipe Abner et Gassime Yassine, deux autres joueurs majeurs de l’équipe de Dunkerque, sont absents. Mais cela ne devrait pas être un handicap pour le Bleu marine et Blanc.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : L’OL vole à Saint-Étienne un record historique

À voir

Mercato : le PSG et le Real Madrid se déchirent pour un crack grec

ASSE : Le mystère derrière l’absence de Ferreira enfin révélé

L’ASSE récupère un avant-centre contre Dunkerque