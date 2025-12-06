OL Mercato : Qui est Tarascon, la nouvelle recrue de Lyon ?

Adrien Tarascon a rejoint l’OL et Paul Fonseca avec qui il avait travaillé à Lille. Il sera entraîneur adjoint dans le staff technique de Lyon. Qui est ce technicien de 34 ans ?

Mercato OL : Adrien Tarascon heureux de rejoindre Lyon

L’OL a officialisé l’arrivé d’Adrien Tarascon dans le staff technique de Paulo Fonseca, vendredi. Il est nommé entraîneur adjoint en charge du développement individuel des joueurs. Passé par le PSG, l’AS Monaco, le LOSC et le Stade de Reims, il arrive à Lyon avec une expérience du haut niveau. Il s’occupera des joueurs de l’équipe professionnelle, mais aussi des talents de l’Academy du club rhodanien.

« C’est un immense honneur d’être ici […]. Je suis très heureux de poser mes valises à l’Olympique Lyonnais. On est dans un très grand club. Ça en impose vraiment », a-t-il déclaré, dans la foulée de son arrivée à Lyon.

Les missions du technicien arrivé en renfort

Quelles seront concrètement les missions d’Adrien Tarascon ? « Chargé du développement individuel, c’est allé chercher les détails chez les jeunes joueurs. Ces détails qui font la différence. J’aime bien trouver les détails. Je vais venir en renforcement de tout le reste du staff. Il y a beaucoup de joueurs de profils différents. […]. L’OL dans sa stratégie générale voulait un renfort sur l’individualisation. Le club a estimé qu’il y avait un besoin pour ça, donc je suis là », a expliqué l’ancien-nouvel adjoint de Paulo Fonseca.

Tarascon : « L’appel de Paulo Fonseca a été un honneur »

Présent dans le staff de Paulo Fonseca au LOSC (2022-2024), Adrien Tarascon décrit sa relation avec le technicien portugais de l’OL. « Quand j’ai eu l’appel de Paulo, ça a été un honneur. C’est un grand coach, mais aussi un homme exceptionnel. Quand il y a une famille comme ce staff qui vous dit qu’elle a envie que vous veniez, c’est un immense honneur », a-t-il indiqué, avant de souligner : « A Lille avec Paulo, ça a été mes deux années professionnelles les plus riches, les plus fortes de ma carrière ».

Mercato OL : Un expert en développement renforce Lyon