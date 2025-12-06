PSG : Surprise de dernière minute pour affronter le SRFC !

Le PSG accueille le Stade Rennais (SRFC) ce samedi soir pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique pour ce choc du championnat français.

PSG : Zabarnyi malade et forfait de dernière minute

Une semaine après sa défaite au stade Louis II face à l’AS Monaco (0-1) le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais ce samedi, à 21h05, au Parc des Princes, à l’occasion de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Déjà privé de Lucas Chevalier, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo et Désiré Doué, l’entraîneur du PSG devra également composer sans Ilya Zabarnyi, forfait de dernière minute.

Lisez aussi : PSG – SRFC : Les compos fuitent, Luis Enrique hésite encore

D’après les informations du journal Le Parisien, le défenseur central ukrainien est malade et ne participera donc pas à la rencontre de ce soir. Luis Enrique devrait faire confiance à Marquinhos et Willian Pacho pour son axe central. Pour d’autres sources, cette absence pourrait être liée à la première titularisation attendue du gardien de but russe Matvey Safonov.

À voir

ASSE : Un danger à trois têtes dans l’équipe de Dunkerque

Avec le forfait de Lucas Chevalier, ce match contre le SRFC aurait pu marquer la première association cette saison de Zabarnyi et Safonov. L’ancien joueur de Bournemouth, très engagé dans la guerre de la Russe contre son pays, a toujours pris des positions fermes contre Moscou.

Pour cette rencontre, Luis Enrique a ainsi convoqué un groupe de 20 joueurs, dont 3 gardiens. Les jeunes Noham Kamara et David Boly sont notamment retenus. Le dernier cité enchaîne une quatrième convocation de suite en championnat après Lyon, Le Havre et Monaco.

Le groupe du Paris SG pour affronter le SRFC

Gardiens : Marin, Safonov, James.

Défenseurs : Boly, Hernandez, Kamara, Marquinhos, Pacho.

À voir

Stade Rennais : Beye sort l’artillerie lourde contre le PSG !

Milieux : Lee, Mayulu, Ndjantou, Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery.

Attaquants : Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos.