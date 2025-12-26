PSG Mercato : Accord entre le Paris SG et Manu Koné !

À la recherche d’un milieu de terrain défensif pour la seconde partie de saison, le PSG viserait Manu Koné pour le mercato hivernal à venir. Aux dernières nouvelles, le joueur de l’AS Rome serait d’accord pour rejoindre le Paris SG.

Mercato : Le PSG veut rapatrier Manu Koné

Selon les informations du Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain suivrait de très près Manu Koné. De plus en plus installé chez les Bleus de Didier Deschamps, et patron du milieu de terrain de l’AS Rome, l’international français aurait un profil qui séduirait les dirigeants parisiens, conscient que leurs homologues romains ont besoin de liquidités d’ici au 30 juin prochain afin de remplir les caisses et rentrer dans les clous du fair-play financier.

Le club italien aimerait encaisser une soixante de millions d’euros pour se séparer de Manu Koné, encore sous contrat jusqu’en juin 2029. Un montant qui ne ferait pas peur au Champion de France et d’Europe en titre. Surtout que le principal concerné verrait d’un bon oeil un retour en France.

Manu Koné arrive pour 50M€

En effet, comme relayé par Gol Digital, le Paris Saint-Germain aurait transmis « une offre ferme » pour Manu Koné. Le média ne précise pas le montant de cette proposition, mais, d’après les révélations en novembre du compte X PSG Inside-Actus, le champion d’Europe en titre souhaitait offrir 50 millions d’euros à l’AS Roma pour acheter le milieu de terrain de 24 ans.

Dans le même temps, et toujours selon Gol Digital, l’Atlético Madrid serait aussi sur le coup et envisagerait de faire une offre en y incluant un attaquant, notamment Giacomo Raspadori. Mais les Colchoneros ne seraient pas en avance sur le dossier. Le média indique que le directeur sportif de l’AS Roma, Frederic Massara, se serait déplacé récemment à Paris, dans le but de discuter de ce transfert avec son homologue du PSG, Luis Campos.

