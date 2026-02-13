ASSE : Incertitude pour deux joueurs majeurs avant Guingamp

L’ASSE ne sera pas au grand complet contre l’EA Guingamp, samedi. Outre les absences confirmées, la situation de deux joueurs clés reste incertaine.

ASSE : Six absents contre l’EA Guingamp !

L’ASSE affronte l’EA Guingamp au stade du Roudourou, samedi (19h), lors de la 23e journée de Ligue 2. Le nouvel entraîneur des Verts se déplacera sans Maxime Bernauer, Lassana Traoré, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Florian Tardieu et Joao Ferreira. Les cinq premiers ne sont pas remis de leur blessure, tandis que le dernier purge son deuxième match de suspension.

Nadé et Larsonneur en soins, puis du travail en salle

Dans l’attente du groupe officiel de Philippe Montanier, L’Équipe révèle que Mickaël Nadé et Gautier Larsonneur se sont entraînés en salle, jeudi. « Mickaël avait une petite gêne aux adducteurs. Gautier préservait sa cheville », a appris le nouveau coach des Verts, dans des propos rapportés par le quotidien sportif.

Toutefois, le successeur d’Eirik Horneland à l’AS Saint-Etienne a précisé : « Ils ont fait des soins et du travail en salle pour être disponibles la veille et le jour du match. J’ai laissé les jeunes gardiens se faire matraquer ».

À voir

Succession De Zerbi : L’OM contacte un ancien de Monaco !

Lisez aussi : ASSE : Montanier parti pour redistribuer les cartes ?

Cette précision rassurent finalement sur l’état de l’imposant défenseur central et le gardien de but numéro 1. En effet, la présence de Nadé et Larsonneur dans le groupe de l’ASSE contre l’EA Guingamp ne semble pas compromise, à entendre Philippe Montanier.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Montanier justifie un choix fort contre Montpellier

ASSE : Le Cardinal révèle son vrai plan avec Saint-Étienne

À voir

Rennes-PSG : Luis Enrique ose deux changements, la compo

ASSE : De très bonnes nouvelles pour Saint-Etienne !