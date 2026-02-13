Rennes-PSG : Luis Enrique ose deux changements, la compo

C’est ce vendredi 13 février 2026 que le Stade Rennais et le PSG s’affrontent. Luis Enrique a prévu quelques changements tactiques pour ce choc.

PSG : Luis Enrique avec Achraf Hakimi contre Rennes

Le Paris Saint-Germain affiche un visage rayonnant en championnat. Les hommes de Luis Enrique sont portés par leur victoire historique (5-0) face à l’OM. L’entraîneur du PSG sait néanmoins que le voyage en Bretagne pour cette 22e journée de Ligue 1 serait périlleux. D’autant plus que son groupe est fragilisé par plusieurs absences.

Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou ne figurent pas sur la liste des 21 joueurs retenus pour ce choc Rennes-PSG. Autrement dit, Luis Enrique devrait remanier son équipe. Il effectuera quelques aménagements tactiques par rapport au match contre Marseille.

À voir

Ça chauffe à l’OM : Benatia rencontre le nouvel entraîneur !

Lire aussi : Rennes-PSG : Luis Enrique confirme un renfort en défense !

Dans les buts, Matveï Safonov devrait être préféré à Lucas Chevalier en manque de confiance. La charnière défensive sera a priori composée de Willian Pacho et Illia Zabarnyi. Nuno Mendes demeure inamovible dans son couloir à gauche. A droite, on note le retour d’Achraf Hakimi. Le latéral marocain était suspendu face aux Phocéens. Il fera son retour dans le onze de départ du PSG.

Zaïre-Emery sur le banc, Kang-In Lee titulaire

Luis Enrique devrait profiter de la titularisation d’Achraf Hakimi pour ménager Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain a enchaîné tous les matchs depuis septembre. Il devrait débuter la rencontre de ce vendredi soir sur le banc. L’entrejeu connaitra aussi un changement : Kang-In Lee devrait être aligné.

Le Sud-coréen a réalisé deux excellentes entrées à Strasbourg et contre Marseille. Il devrait connaitre une titularisation à Rennes, aux côtés de Vitinha et João Neves. Le trio offensif sera animé par Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskheli.

La composition probable du Paris Saint-Germain

Gardien : Safonov

À voir

ASSE : Montanier parti pour redistribuer les cartes ?

Défenseurs : Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Mendes

Milieux de terrain : Vitinha, Lee, Neves

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Coup de froid pour un phénomène portugais

À voir

Succession De Zerbi : L’OM contacte un ancien de Monaco !

PSG-OM : L’annonce qui va plus agacer à Marseille

Mercato PSG : Luis Campos dégote un roc argentin