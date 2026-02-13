OL : Fonseca reçoit 4 pépites en renfort grâce à Louis-Jean

Directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean a permis à Paulo Fonseca de renforcer son équipe, avec quatre jeunes joueurs talentueux, sortis de l’Académie Lyonnaise.

L’OL et ses recrues font une saison remarquable

Cette saison, l’OL brille en Ligue Europa et est également monté sur le podium en Ligue 1. Elle est donc en bonne position dans la course pour une place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’équipe de Paulo Fonseca vise la finale, afin de décrocher enfin un trophée national, 14 ans après le dernier.

L’Olympique Lyonnais doit sa bonne saison actuelle, dans les trois compétitions, à son recrutement estival et hivernal. Arrivé à Lyon en janvier 2026, Endrick, par exemple, a déjà inscrit 5 buts et délivré 1 passe décisive en 6 matchs disputés.

Merah, De Carvalho, Himbert et Amdani en équipe pro après un casting

Cependant, Paulo Fonseca s’appuie également sur de jeunes joueurs formés au club rhodanien. Khalis Merah (19 ans), Mathys De Carvalho (20 ans) ou encore Rémi Himbert (18 ans) ont du temps en championnat, ainsi qu’en coupe d’Europe. Le dernier avait même été buteur contre le Paok Salonique (4-2).

Matthieu Louis-Jean raconte comment ces pépites sont devenues des renforts dans l’équipe de Paulo Fonseca. Selon ses confidences, c’est grâce à un casting imposé à l’entraîneur de l’OL, qu’ils ont été retenus et promus au sein du groupe professionnel.

« Dès la fin de saison dernière, on a demandé à Paulo d’évaluer tous les meilleurs joueurs U17, U19 et de la réserve pendant les trêves internationales. Il les a tous vus. On en a fait monter régulièrement, ils venaient s’entraîner avec les pros », a-t-il confié sur RMC, tout en soulignant : « Nous sommes arrivés dans une situation où l’on n’a pas eu le choix, on a dû piocher dans le centre de formation ».

« Ça nous a permis de faire une vraie revue d’effectif […]. Ce qui nous a donné quatre, cinq joueurs qui nous ont montré de bonnes choses comme : Khalis Merah, Rémi Himbert, Adil Amdani (17 ans), Mathys De Carvalho », a fait savoir le dirigeant.

Louis-Jean : « Il fallait leur faire de la place, donc on l’a fait »

Selon Matthieu Louis-Jean, il y avait de jeunes joueurs avec de la qualité, mais ils n’avaient pas de temps de jeu par le passé. « Il fallait leur faire de la place, donc on leur a fait de la place. Ils ont fait la reprise avec nous », a-t-il indiqué pour finir.

En revanche, d’autres jeunes issus de la formation de l’Olympique Lyonnais ont dû aller chercher du temps de jeu ailleurs. Enzo Molebe (18 ans) et Alejandro Gomes Rodriguez (18 ans en mars), notamment, ont rejoint respectivement le Montpellier HSC et le FC Annecy en Ligue 2, cet hiver.

