Succession De Zerbi : L’OM contacte un ancien de Monaco !

L’OM est en quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Roberto De Zerbi. La presse locale évoque des discussions intenses avec Habib Beye. Mais un nom inattendu émerge. Leonardo Jardim aurait été contacté.

Mercato OM : Leonardo Jardim pour remplacer De Zerbi ?

Roberto De Zerbi limogé, l’Olympique de Marseille se retrouve face à une situation d’urgence. Qui prendra les rênes de l’équipe première pour la suite de la saison ? Habib Beye reste jusqu’ici l’option privilégiée par la direction de l’OM. Même si cette dernière explore d’autres alternatives en coulisse.

Les noms de Sergio Conceição, Eric Chelle ou encore Christophe Galtier circulent à l’OM. Et une piste inattendue ressort ces dernières heures. Le média Itatiaia Esport révèle en effet que la direction de l’OM a contacté Leonardo Jardim pour lui proposer de prendre la place de De Zerbi.

Une fin de non-recevoir à l’Olympique de Marseille

L’ancien coach de l’AS Monaco connait bien la Ligue 1. Ce qui serait un atout pour relancer un OM en pleine crise. De plus, Leonardo Jardim est libre depuis son départ de Cruzeiro en fin d’année 2025. L’idée de revenir dans le championnat français pourrait le séduire. Mais sa réponse fut négative.

La source explique que Leonardo Jardim a tout simplement décliné cette proposition marseillaise. Il a visiblement d’autres plans pour la suite de sa carrière. Ce refus oblige Pablo Longoria et Medhi Benatia à se tourner vers d’autres dossiers, notamment celui menant à Habib Beye.

