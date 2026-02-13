Stade Rennais vs PSG : Défaite inévitable du SRFC 

Les voyants sont au rouge pour le Stade Rennais avant le choc face au PSG en Ligue 1. Une nouvelle défaite semble inévitable.

Stade Rennais vs PSG : Le SRFC va tomber au Roazhon Park

Choc ce vendredi entre le Stade Rennais et le PSG pour la 22e journée de Ligue 1. Ces deux formations vont disputer les trois points au Roazhon Park. Laquelle va l’emporter ?

C’est la tension qui règne au Stade Rennais. Éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France et restant sur une série noire de trois défaites consécutives en championnat, le club traverse une crise profonde. Cette situation a d’ailleurs coûté son poste à Habib Beye. En attendant l’éventuelle arrivée de Franck Haise, activement courtisée par la direction, c’est Sébastien Tambouret qui assurera l’intérim ce vendredi.

Malgré ce chaos interne, l’équipe parvient à se maintenir, pour l’instant, à la 6e place du classement. L’infirmerie rennaise ne facilite pas la tâche du coach intérimaire. Outre Glen Kamara, le club doit composer avec les forfaits récents de Jérémy Jacquet et d’Abdelhamid Aït Boudlal, blessés contre Lens.

Le doute plane également sur la participation de Przemysław Frankowski, Djaoui Cissé et Yassir Zabiri. Brice Samba, écarté le week-end dernier, devrait réintégrer le onze de départ. Le portier international tricolore aura fort à faire face à l’armada offensive parisienne.

En face, le PSG veut poursuivre sa démonstration de force avant ses échéances européennes en Ligue des Champions. Impressionnants lors du Classique remporté 5-0 contre l’OM, les Parisiens veulent rafler les trois points. L’équipe dirigée par Luis Enrique vise donc un nouveau succès pour conforter son leadership avant son déplacement à Monaco sur la scène continentale.

Lire aussi : Rennes-PSG : Luis Enrique confirme un renfort en défense !

Côté effectif, Quentin Ndjantou reste indisponible pour une longue durée, tandis que Fabian Ruiz est incertain. Dans les buts, Matveï Safonov semble avoir pris l’ascendant sur Lucas Chevalier grâce à des prestations solides. Le collectif parisien semble marcher sur l’eau.

Nuno Mendes s’affirme comme l’un des meilleurs latéraux gauches au monde, enchaînant les actions décisives. Vitinha et Joao Neves règnent sur le milieu de terrain avec une complémentarité impressionnante. Ousmane Dembélé, l’homme en forme, sort d’une performance XXL contre l’OM (doublé et passe décisive), se montrant aussi précieux dans la finition que dans le repli défensif.

La composition probable du Stade Rennais

Samba – Seidu, Brassier, Rouault, Merlin – Cissé, Rongier, Camara – Szymanski, Embolo, Blas.

La composition probable du PSG

Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Neves, Lee – D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

