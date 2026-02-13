OM : Habib Beye proche de signer, son arrivée enfin fixée !

Excepté un rebondissement de dernière minute, Habib Beye sera le nouvel entraîneur de l’OM. Son arrivée dépend d’une réunion décisive mardi prochain.

OM : Réunion mardi à la LFP pour libérer Habib Beye du Stade Rennais

L’Olympique de Marseille ne traîne pas ! La direction phocéenne met les bouchées doubles pour trouver le successeur de Roberto De Zerbi. Sa priorité pour occuper ce poste se nomme Habib Beye. Les responsables phocéens ont pris les choses en main afin d’entériner sa venue.

Le directeur sportif Medhi Benatia a rencontré Habib Beye, qui se montre très favorable à un retour à l’OM. L’ancien capitaine marseillais n’a jamais caché son ardent désir d’entraîner un jour son « club de cœur ». Mais jusqu’ici un ultime obstacle freinait l’accomplissement de rêve. Ce verrou sera vite levé.

Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien, révèle qu’une réunion de conciliation obligatoire est prévue ce mardi devant la LFP. Ce rendez-vous est indispensable pour entériner officiellement la rupture entre Habib Beye et le Stade Rennais.

Son remplaçant est déjà trouvé

Cette libération contractuelle va d’ailleurs déclencher un véritable jeu de chaises musicales en Ligue 1. Franck Haise, actuellement au Québec, devrait rebondir à Rennes avec un contrat allant jusqu’en 2027. Tandis que son prédécesseur Habib Beye prendra la route pour Marseille.

🔴⚫️Réunion de conciliation obligatoire avec la LFP mardi pour entériner le départ d’Habib Beye. Après reçu du procès verbal, le Stade Rennais pourra enregistrer son successeur et le coach s’engager ailleurs. Un accord à l’amiable reste possible avant cette date. #SRFC — Benjamin Quarez (@B_Quarez) February 13, 2026

Une fois le procès-verbal de la Ligue validé, plus rien ne s’opposera à son officialisation à l’OM. Le dénouement est proche. En attendant, c’est le duo Pancho Abardonado et Romain Ferrier qui assurera l’intérim ce samedi lors du choc face au RC Strasbourg.

