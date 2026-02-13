OM-Strasbourg : Enorme coup dur pour Marseille en défense !

L’OM aborde son match de samedi soir contre le RC Strasbourg avec une grosse inquiétude en défense. Son capitaine Leonardo Balerdi devrait manquer cette rencontre.

OM : Leonardo Balerdi souffre d’un problème à l’oreille

Après sa débâcle à Paris (5-0), l’Olympique de Marseille doit vite se ressaisir. La direction phocéenne se démène pour trouver un nouvel entraîneur expérimenté. Dans le cas contraire, c’est Pancho Abardonado, épaulé par Romain Ferrier, qui remplacera provisoirement Roberto De Zerbi limogé.

Et à la veille du choc OM-Strasbourg, une nouvelle inquiétude secoue les Phocéens. La Provence indique que Leonardo Balerdi devrait manquer la réception de Strasbourg. La raison ? Le capitaine de l’OM souffre d’un « sévère problème à l’oreille ». Cette pathologie aurait même dû l’empêcher de disputer le Classique contre le PSG.

Sauf que le staff marseillais aurait insisté pour que Leonardo Balerdi tienne sa place en raison de l’absence de Nayef Aguerd. Un choix risqué qui s’est finalement transformé en fiasco tactique. Le défenseur argentin ayant été impliqué dans trois buts encaissés face au PSG.

Une hospitalisation en service ORL

Son état de santé est loin d’être une excuse. Leonardo Balerdi a été hospitalisé en service ORL tout au long de la semaine pour une phase de rééducation, indique la source. Cela jette donc le doute sur sa participation face au Strasbourg. La direction de l’OM devra trouver une solution d’urgence pour le remplacer.

