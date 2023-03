Publié par Gary SLM le 19 mars 2023 à 07:34

Le mercato PSG de l’été prochain s’annonce dynamique avec les négociations engagées par Luis Campos pour recruter Manu Koné.

Les saisons passent et se ressemblent pour le PSG en Ligue des champions. Malgré les grands noms qui figurent dans l'effectif de Christophe Galtier, le club parisien a été éliminé de la compétition. Luis Campos est obligé de réagir et a déjà dressé une liste de joueurs à recruter. Le Franco-Ivoirien Kouadio Emmanuel Koné, dit Manu Koné, serait une de ses cibles.

Manu Koné, premier dossier du mercato PSG ?

Le technicien portugais Luis Campos cherche à recruter un joueur pour challenger Marco Verratti, actuel titulaire du poste au milieu de terrain parisien. Selon les rapports, l'italien n'obtient pas les résultats escomptés. Christian Falk, un journaliste de BILD, a annoncé que le PSG est en train de s'intéresser au jeune international espoir français pour le mercato estival.

Ce dernier a expliqué que « Roland Virkus, directeur sportif de Mönchengladbach, et les représentants de Koné discutent du montant de sa vente. Le PSG est intéressé » pour le mercato estival. Le prochain mercato PSG s’annonce donc bien mouvementé, d’autant plus que le club de la capitale pourrait perdre plusieurs joueurs en attaque.

Selon RMC Sport, Lionel Messi, bientôt fin de contrat, n’a toujours pas donné son accord au Paris SG pour la prolongation de son contrat. Le temps de séjour de l'Argentin au PSG est donc limité et sa décision quant à poursuivre sa carrière au club n'a pas encore été prise. La presse espagnole évoque pourtant son retour au FC Barcelone.

Le départ possible de Lionel Messi et potentiellement de Neymar nécessite la recherche de joueurs offensifs. Mohamed Salah est cité comme une possibilité pour jouer avec Kylian Mbappé tandis que le dossier Manu Koné (21 ans, avec 54 matchs pour le Borussia Mönchengladbach) semble le plus probable pour renforcer le milieu de terrain.

Le prix à payer pour Kouadio Emmanuel Koné

Pour engager le natif de Colombes, le PSG devra débourser près de 40 millions d'euros. Sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2025, l'ancien joueur de Toulouse FC a vu sa valeur marchande augmenter ces dernières années. De 25 millions d'euros en début de saison, il a pris de valeur et augmenté au point que ses dirigeants exigent pas moins de 40M€.