OL Mercato : La vérité sur la piste Benjamin Dominguez

La vérité éclate sur le supposé intérêt de l’OL pour Benjamin Dominguez, quelques jours après ouverture officielle du mercato hivernal.

Benjamin Dominguez à la place de Fofana ou Nuamah à l’OL ?

L’OL a obtenu le prêt d’Endrick du Real Madrid, avant même l’ouverture du mercato d’hiver. Il était la priorité de la Direction du club rhodanien, mais Paulo Fonseca attend encore d’autres renforts. « Je m’attends à avoir plus de joueurs. Je ne vais pas dire quelles sont les positions ciblées ni quels sont les joueurs, mais nous travaillons pour étoffer l’effectif avec plus de joueurs », a-t-il déclaré dès l’ouverture du marché des transferts.

Le nom de Benjamin Dominguez a été associé à l’Olympique Lyonnais. Il a été présenté par les médias italiens comme une cible pour combler l’absence de Malick Fofana ou d’Ernest Nuamah, blessés et indisponibles.

Mercato : L’ailier argentin proposé à Lyon par son agent !

Toutefois, l’ailier de 22 ans du FC Bologne n’aurait pas été détecté par les recruteurs de Lyon. La Gazetta dello Sport croit plutôt savoir que ses services ont été proposés à l’OL, et a d’autres clubs, par son agent. Selon le quotidien transalpin, ce dernier cherche un point de chute à son poulain, qui n’a pas assez de temps de jeu sous les ordres de Vincenzo Italiano. Le jeune Argentin a joué seulement 10 bouts de matchs cette saison, dont 7 en Serie A.

Arrivé de Gimnasia (Argentine) à Bologne en août 2024, contre 4 millions d’euros d’indemnité, Benjamin Dominguez est sous contrat jusqu’en juin 2029. Selon le site internet spécialisé, Transfermarkt, il est évalué à 12 millions d’euros.