Mercato OM : Accord conclu pour Gamerre ?

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt a trouvé la prochaine présidente du club. Les discussions sont en cours.

Écarté de la gestion sportive ces derniers jours, Pablo Longoria se rapproche d’un départ de la présidence de l’OM. Le propriétaire Frank McCourt et son entourage ont déjà enclenché la recherche de son successeur, signe qu’un changement de gouvernance se profile rapidement au sein du club phocéen.

D’après les informations de L’Équipe, plusieurs profils sont étudiés, mais un nom ressort : Pauline Gamerre. Actuelle directrice générale du Red Star FC, elle doit rencontrer prochainement les représentants de McCourt afin d’évoquer une éventuelle prise de fonctions. Elle serait chaude à prendre les rênes de l’Olympique de Marseille.

Marseillaise d’origine et âgée de 42 ans, la dirigeante dispose d’un solide bagage institutionnel, notamment grâce à son passage au comité exécutif de la Fédération française de football. Si les discussions aboutissent, l’OM ouvrirait alors un nouveau chapitre à sa tête, avec une gouvernance profondément renouvelée.

La tension est montée d’un sur la Canebière ces derniers jours après le limogeage de Roberto De Zerbi. Le directeur de football du club, Mehdi Benatia a voulu quitter le navire. Mais Frank McCourt a dit non. Le Marocain n’a finalement pas bougé et a fait venir le nouveau coach Habib Beye.

