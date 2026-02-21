PSG : Les mots forts de Luis Enrique sur le cas Chevalier

Lucas Chevalier traverse une période délicate au PSG, contraint de regarder Safonov reprendre sa place. Luis Enrique s’exprime avec franchise sur la gestion de ses gardiens et la sérénité du vestiaire.

PSG : Une concurrence saine au sein des cages parisiennes

Luis Enrique ne cache pas son admiration pour ses trois gardiens : « La mentalité et la manière avec laquelle les trois gardiens s’entraînent sont incroyables. Ils sont prêts », a-t-il confié. Malgré la frustration de Chevalier, l’Espagnol souligne l’importance d’une compétition interne qui pousse chacun à se surpasser.

Avec cinq matchs consécutifs sur le banc, Chevalier doit démontrer patience et professionnalisme. Luis Enrique assure : « Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Je suis très content d’avoir trois gardiens de ce niveau et l’équipe a confiance avec eux ». Une déclaration qui met en lumière à la fois la confiance de l’entraîneur et la pression qui pèse sur le jeune portier.

