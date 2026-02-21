Mercato OL : Deux cracks de Lyon vers la Premier League

Des géants de Premier League attaquent l’OL à quelques mois du mercato estival. Deux pépites lyonnaises croulent sous les offres.

Mercato OL : Deux départs vers l’Angleterre cet été ?

L’OL rayonne. Porté par une dynamique exceptionnelle, le club rhodanien semble filer tout droit vers une qualification directe en Ligue des Champions. Mais ce succès retrouvé attire les convoitises, et le prochain mercato estival pourrait bien ressembler à un véritable exode. Entre les dossiers Tyler Morton et Pavel Sulc, l’OL risque de voir ses cadres s’envoler vers la Premier League.

Arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool, Tyler Morton est déjà la cible prioritaire de plusieurs écuries britanniques. Newcastle United, notamment, en a fait son plan B prioritaire en cas de départ de Sandro Tonali.

Mais le dossier le plus brûlant concerne désormais Pavel Sulc. Véritable révélation de la saison, l’international tchèque affole les compteurs avec 14 buts et 10 passes décisives en 34 matchs. Selon les informations de Team Talk, des clubs affluent vers lui. Aston Villa et Leeds United ont déjà pris des renseignements. Crystal Palace rêve d’un coup double spectaculaire en s’offrant à la fois Sulc et Morton.

Des clubs comme Brighton, Nottingham Forest, Everton ou encore Brentford sont aussi chauds pour le recruter. Sous contrat jusqu’en 2029, Sulc est évalué à 12 M€ par Transfermarkt, mais Lyon ne devrait pas entamer de discussions en dessous d’une fourchette comprise entre 20 et 30 M€.

