PSG-Metz : Bonne nouvelle, Luis Enrique récupère un buteur

C’est ce samedi soir que le PSG affronte Metz en 23e journée de Ligue 1. Luis Enrique pourra compter sur le retour d’un jeune attaquant pour ce choc à domicile.

PSG : Luis Enrique récupère Ibrahim Mbaye face à Metz

Le Paris Saint-Germain tentera de battre Metz avec un effectif amoindri. Ousmane Dembélé a récemment rejoint l’infirmerie. L’attaquant français, touché au mollet gauche, manquera cette réception au Parc des princes. Mais au milieu de tableau noir, une bonne nouvelle se dessine.

Luis Enrique, privé du Ballon d’Or 2025, pourra compter sur un autre attaquant. L’Equipe l’assure, Ibrahim Mbaye devrait retrouver du temps de jeu face aux Messins. Le jeune attaquant sénégalais était une pièce maîtresse du dispositif parisien en début de saison avec 22 matchs disputés.

Un retour en grâce au Paris Saint-Germain

Ibrahim Mbaye avait vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil depuis son retour de la CAN 2025. Le joueur de 18 ans est relégué au second plan. Il n’a disputé aucune minute lors des trois derniers matchs du PSG. Sauf que les circonstances obligent Luis Enrique et son staff technique à revoir leurs plans.

L’heure de la relance a sonné pour Ibrahim Mbaye. Ce dernier devrait enfin fouler à nouveau la pelouse du Parc ce week-end. Ce match contre Metz s’apparente donc à un véritable nouveau départ pour le champion d’Afrique en titre.

