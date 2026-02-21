ASSE : Laval va tomber, Montanier prépare une grosse surprise

L’ASSE veut passer ses nerfs sur Laval en Ligue 2. Le coach Philippe Montanier prépare du lourd.

ASSE : Philippe Montanier secoue son vestiaire avant Laval

Malgré un sans-faute comptable depuis son arrivée, Philippe Montanier refuse tout relâchement. L’entraîneur de l’ASSE attend une montée en puissance collective de ses joueurs pour confirmer leur place sur le podium de la Ligue 2.

Arrivé dans le Forez au début du mois de février pour succéder à Eirik Horneland, Philippe Montanier n’a pas manqué ses débuts. Les Stéphanois ont raflé les 6 points lors des chocs face à Montpellier (1-0) et Guingamp (1-2). Ce sursaut a permis aux Verts de se lancer dans la course à la montée en Ligue 1.

Si les supporters stéphanois retrouvent le sourire, convaincus par le choix de leur direction, le coach, passé par Toulouse et la Real Sociedad, garde la tête froide. Pour lui, les points ne font pas tout : la manière doit suivre. En conférence de presse, avant d’affronter Laval ce samedi, il a envoyé un message à son vestiaire.

Le coach demande à ses hommes de montrer plus d’agressivité et de propreté dans le jeu. Les Verts vont donc pourfendre le Stade Lavallois pour attendre un faux pas de ses concurrents. « On ne pourra pas surclasser tous nos adversaires, surtout dans cette division. Mais on doit progresser. Progresser sur le plan défensif. Au niveau de l’efficacité offensive, contre Guingamp, ça a été correct parce qu’on a marqué deux buts. Mais on doit montrer plus de contrôle du ballon et dominer davantage les matchs. On a envie de dominer. », a-t-il dit.

Dans une Ligue 2 extrêmement serrée, où Troyes, Reims, Le Mans ou encore le Red Star se battent, l’ASSE sait qu’elle n’a aucune marge d’erreur. Face à Laval, l’objectif sera double : empocher les trois points et, surtout, rassurer sur la qualité du contenu proposé.

