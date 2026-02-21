Coup de théâtre à l’OM : La remplaçante de Longoria arrive

Le départ imminent de Pablo Longoria oblige la direction de l’OM à chercher un nouveau président pour le remplacer. Et un nom figure en tête de liste : celui de Pauline Gamerre.

Mercato OM : Pauline Gamerre, la piste numéro 1 pour remplacer Pablo Longoria

La fin est proche pour Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. Le président marseillais a récemment vu ses fonctions être réduites. Il est désormais limité aux responsabilités institutionnelles. Tandis que Medhi Benatia a pris les pleins pouvoirs du secteur sportif.

Ce déclassement est difficile à diriger pour Pablo Longoria. Ce dernier a déjà dépêché des avocats pour négocier sa sortie le plus vite possible, sans nuire à la saison de l’OM. Franck McCourt, conscient de cela, travaille désormais sur sa succession. Le propriétaire américain s’active pour dénicher le futur visage institutionnel du club.

Et selon L’Equipe, le profil de Pauline Gamerre se détache nettement pour succéder à Pablo Longoria. L’actuelle directrice générale du Red Star est une Marseillaise d’origine. Elle possède une solide expérience du football français, ayant notamment siégé au comité exécutif de la FFF.

Une rencontre décisive avec Franck McCourt

Notons que ce n’est pas la première fois que le nom de Pauline Gamerre circule à l’Olympique de Marseille. En 2021 déjà, elle était pressentie pour le poste de directrice générale adjointe. Les négociations pour la débaucher devraient s’intensifier dans les prochains jours.

Une rencontre décisive avec l’entourage de Frank McCourt serait programmée prochainement pour discuter des contours de sa mission. En cas d’accord, son arrivée marquerait un tournant dans l’histoire de l’OM avec la nomination d’une dirigeante locale à la tête du club.

