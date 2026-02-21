Mercato OL : Un départ déjà presque acté à Lyon ?

L’OL pourrait voir l’un de ses cadres faire ses valises dès cet été, et ce scénario pourrait soulager les finances du club. Une piste espagnole se dessine pour Duje Caleta-Car qui brille loin de la Ligue 1, du côté de la Real Sociedad.

Mercato OL : Un prêt qui tourne en succès pour Caleta-Car

Après un début de saison compliqué à Lyon, Duje Caleta-Car a trouvé un second souffle loin de la France, évoluant désormais sous les couleurs de la Real Sociedad. Titulaire au départ, il a connu une période de banc avant de regagner la confiance de son entraîneur. Avec 19 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, sa présence sur le terrain espagnol est devenue régulière et rassurante.

Cette réussite loin de Lyon confirme qu’un retour en Ligue 1 ne fait plus partie de ses priorités. L’international croate, fort de 37 sélections, affiche clairement sa préférence : “Je me plais beaucoup dans ce club formidable… J’adorerais rester à la Real Sociedad. Mais le plus important, c’est de faire mes preuves. On verra bien.” Un message clair pour l’OL : son avenir se dessine hors de France.

Une opération financière bienvenue pour Lyon

Pour l’Olympique lyonnais, ce possible transfert de Caleta-Car pourrait être un petit bol d’air dans un contexte budgétaire tendu. Si la Real Sociedad active l’option d’achat fixée à 4 millions d’euros, la trésorerie du club rhodanien en bénéficiera directement. Ajoutons à cela les économies sur le salaire annuel de 2,3 M€ et Lyon pourrait voir arriver près de 6,3 M€ au total.

Dans un club souvent contraint de vendre ses talents à prix d’or, cet équilibre financier simple mais nécessaire fait figure de soulagement. L’été prochain, les dirigeants lyonnais croiseront donc les doigts pour que la Real Sociedad confirme son intérêt pour le défenseur central.

