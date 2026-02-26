ASSE : Révélations de Horneland sur son départ de Sainté

Limogé de l’ASSE il y a bientôt un mois, Eirik Horneland fait des révélations sur son passage chez les Verts, pour la première fois depuis son départ.

L’ASSE se sépare de Horneland pour insuffisance de résultats

Arrivé à l’ASSE en janvier 2025, Eirik Horneland a été remercié le 31 janvier 2026. Il a donc passé une année à la tête des Verts. Et son bilan est négatif. C’est sous ses ordres que les Verts ont été relégués en Ligue 2, à l’issue de la saison dernière.

Cette saison, l’équipe du technicien norvégien était sur une série négative de 3 défaites, 2 nuls et une seule victoire sur ses six derniers matchs.

L’AS Saint-Etienne était 5e, avec 7 points de retard sur le leader, alors que l’objectif du club est de remonter directement en Ligue 1, en finissant 1er ou 2e au classement. C’est donc sur ces résultats jugés insuffisants qu’Eirik Horneland a été remercié.

Horneland : »Je suis reconnaissant du temps passé à Saint-Etienne »

Ayant échoué dans sa mission sur le banc stéphanois, il avoue pourtant avoir passé des moments heureux à l’ASSE.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos traque un buteur en Espagne

Lisez aussi : Mercato ASSE : Vers un départ fracassant de Tardieu ?

« On ressent un vide quand c’est fini. En même temps, j’ai vécu tellement de choses géniales là-bas, alors je suis reconnaissant du temps passé. C’était vraiment sympa », a-t-il déclaré sur la télévision norvégienne Viaplay, dans des propos retranscrits par le média Nettavisen.

Mercato : Eirik Horneland annoncé à Aberdeen en Écosse

Eirik Horneland s’est donné un temps de repos après une année intense et stressante à l’AS Saint-Etienne. « Non, je vais faire une petite pause. On verra ce que je ferai cet été », a-t-il annoncé. Selon le Daily Record, il devrait être l’entraîneur d’Aberdeen en Écosse la saison prochaine.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Vers un énorme coup dur pour Saint-Étienne ?

ASSE : Maubleu lâche un message fort pour Larsonneur

À voir

Mercato OM : Un serial buteur arrive à Marseille

ASSE : Deux excellentes nouvelles pour Montanier avant Pau