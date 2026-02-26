ASSE : Boakye dévoile le secret de la réussite de Montanier

Augustine Boakye, ailier de l’ASSE, évoque son repositionnement au milieu et fait des révélations sur la méthode de travail de Philippe Montanier.

ASSE : Augustine Boakye apprécie son repositionnement au milieu

Nommé entraîneur de l’ASSE, début février, pour relancer l’équipe dans la course pour la montée en Ligue 1, Philippe Montanier a immédiatement réglé la mire. Il a repositionné Augustine Boakye dans l’entrejeu, au côté d’Igor Miladinovic, et en soutien à l’avant-centre Lucas Stassin.

Et ça marche bien, puisqu’il a enchaîné trois victoires de rang en Ligue 2, en autant de matchs dirigés. L’ailier ghanéen se confie sur ce changement tactique, opéré par le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne.

« Le plus important pour moi, c’est de garder cette discipline dans ce qui m’est demandé et de respecter la tactique demandée par l’entraîneur. Si tu restes dans cette discipline, les choses deviennent assez faciles à réaliser sur le terrain ensuite », a-t-il confié à Evect.

Boakye : « Montanier est très axé sur la discipline, tu dois suivre ses règles »

Augustine Boakye a surtout insisté sur la rigueur imposée par le technicien de 61 ans, dès son arrivée sur le banc des Verts.

« Je n’ai pas échangé personnellement avec lui en tête-à-tête, mais collectivement, j’ai pu voir que c’était quelqu’un de très axé sur la discipline. Il sait ce qu’il fait. C’est un entraîneur très expérimenté, tu dois suivre ses règles, si tu ne les suis pas, je ne suis pas certain que tu puisses être dans son équipe », a-t-il dévoilé.

Espérons pour l’ASSE que cette rigueur de Philippe Montanier lui permette de retrouver la Ligue 1 en mai prochain.

