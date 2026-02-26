ASSE : Chalamet vend bien Saint-Etienne aux Américains

Supporter de l’ASSE, Timothée Chalamet travaille au rayonnement du club à l’international, notamment aux USA. Les témoignages de deux jeunes Américains sont révélateurs.

ASSE : l’effet Chalamet confirmé à Geoffroy-Guichard

Chaque fois qu’il en a l’occasion, Timothée Chalamet aborde le mythique maillot de l’ASSE, sur les plateaux télé et dans de grands événements. Il ne s’agit pas pour la star du cinéma que de dévoiler sa flamme stéphanoise, il travaille surtout à la promotion du club historique Français, outre Atlantique.

Et sa campagne de communication autour de l’AS Saint-Etienne à la télévision américaine produit des effets incroyables.

Deux jeunes américains connaissent l’ASSE grâce à Chalamet

Selon les témoignages Peter et Ethan, deux étudiants américains de 20 ans, ils ont connu le club stéphanois grâce à Timothée Chalamet, avant même de découvrir Geoffroy-Guichard, lors de leur visite en Loire.

« On avait entendu parler de votre équipe grâce à Timothée Chalamet qui en a parlé à la TV américaine avec son maillot des Verts », ont-ils confié au quotidien Le Progrès.

Peter et Ethan séduits par Geoffroy-Guichard et les supporters de Saint-Etienne

Les deux Américains ont été ensuite émerveillés par la folle ambiance des supporters de l’ASSE, dans « le Chaudron », ainsi que leur indéfectible attachement à leur club de cœur.

« L’ambiance à Geoffroy-Guichard est extraordinaire, on ne connaît pas ça. Chez nous, c’est plus feutré », ont témoigné Peter et Ethan dans le journal régional, avant de poursuivre :

Lisez aussi : ASSE : Boakye dévoile le secret de la réussite de Montanier

« Assister en direct à un match des Verts, c’est hallucinant… On se croyait au Super Bowl ! […]. Que les Verts perdent ou gagnent, les supporters sont toujours là, incroyables ! »

Notons que le Super Bowl aux Etats-Unis est le sport le plus populaire. Il draine du monde dans les plus grandes enceintes du pays.

