Mercato : le Stade Rennais prend une grande décision  

Le Stade Rennais ne veut pas traîner le dossier. Le club breton veut vte libérer les adjoints de l’ancien coach, Habib Beye.

Mercato : Bonne nouvelle pour Beye, le Stade Rennes veut libérer ses adjoints

Arrivé il y a une semaine sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye devrait rapidement pouvoir travailler dans des conditions optimales. L’ancien technicien du Stade Rennais attendait encore la libération officielle de ses trois adjoints, un dossier désormais en passe d’être bouclé avant le choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche.

Engagé jusqu’en juin 2027 avec le club phocéen, Beye a connu des débuts compliqués avec une défaite à Brest (2-0), après n’avoir dirigé qu’une seule séance et sans son staff habituel. En cause, des formalités administratives encore en cours côté rennais, le club disposant légalement d’un délai allant jusqu’au 12 mars pour notifier les licenciements.

À voir

Grosse alerte au PSG : Désiré Doué passe aux aveux !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Marvin ?

Selon les informations de La Provence, Rennes a toutefois choisi de ne pas faire traîner le dossier. La situation serait proche d’être finalisée et les trois adjoints Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza devraient rejoindre l’équipe dans les prochaines heures. Actuellement en stage à Marbella, le groupe marseillais rentrera vendredi, à deux jours de la rencontre de la 24e journée de Ligue 1. Pour cet Olympico très attendu, Beye pourrait donc disposer de son staff au complet.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : L’OM en lutte avec le SRFC pour un buteur à 5M€

Mercato : Officiel ! Le Stade Rennais s’offre un super renfort

À voir

OL : Un conseil tombe pour Endrick avant l’Olympico

Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un roc va signer