OL : Un conseil tombe pour Endrick avant l’Olympico

Auteur d’un match décevant à Strasbourg, Endrick a l’occasion de rectifier le tir lors de l’Olympico OM-OL au Vélodrome. Il a reçu des consignes claires avant le choc de dimanche.

OL : Endrick rate son match à Strasbourg, Fonseca le recadre

Endrick a été transparent contre le RC Strasbourg, à l’image de toute l’équipe de l’OL, dimanche dernier. À l’issue de la rencontre, Paulo Fonseca avait annoncé un rappel à l’ordre du jeune attaquant : « Tous les joueurs ont fait un mauvais match. […]. Endrick ? Je vais lui parler, je dois voir ce qu’il aurait pu améliorer dans son jeu ».

RCSA-OL (3-1) : Endrick a déçu Domenech !

Le Brésilien a une opportunité de se racheter de son mauvais match contre le RC Strasbourg (RCSA) en Alsace, face à l’Olympique de Marseille, dimanche, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Pour ce faire, il devra nettoyer son jeu de ses déchets, qui ont irrité les Lyonnais, dont l’illustre Raymond Domenech.

« Endrick ne servait à rien sur le terrain et n’apportait aucune solution. Il fallait vraiment qu’il sorte. Lyon m’a un peu déçu, surtout lui », a-t-il réagi sur la chaîne L’Équipe.

Domenech : « Endrick n’a proposé ni solutions ni de profondeur »

Paulo Fonseca avait maintenu le joueur prêté par le Real Madrid sur le terrain, jusqu’à la fin du match, et l’Olympique Lyonnais s’était incliné (3-1) au stade de la Meinau.

« Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, proposer des solutions et donner un peu de profondeur. Endrick n’a rien fait de tout ça. Sur le deuxième but concédé, il est resté à cinq mètres de l’action, il regardait juste. Il ne donne aucune option en profondeur, prend le ballon, court et le perd. Parfois, il envoie un ballon par-dessus ou le garde, arrêté. Franchement, qu’il soit resté tout le match, c’est décevant », a déploré l’ancien coach de Lyon.

