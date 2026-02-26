Mercato OM : Habib Beye accélère, trois arrivées imminentes

L’entraîneur de l’OM, Habib Beye, a reçu une bonne nouvelle avant l’Olympico contre Lyon. Il est sur le point d’accueillir ses trois adjoints, retenus jusqu’ici à Rennes.

En plein stage de préparation en Espagne, l’Olympique de Marseille va accueillir trois nouvelles recrues. Il ne s’agit pas de joueurs, mais des plus fidèles lieutenants de Habib Beye. Depuis sa nomination officielle sur le banc de l’OM, l’entraîneur sénégalais œuvrait en solitaire sur les pelouses.

Il était privé de son staff technique habituel, bloqué au Stade Rennais. Sauf que l’imbroglio concernant Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza touche à sa fin. La Provence explique que les notifications de licenciement indispensables à leur libération sont imminentes. Cela représente un soulagement pour Habib Beye. Puisque ces trois hommes forment son « commando » essentiel pour traduire sa vision du jeu.

Le timing s’avère idéal. Alors que le stage en Espagne prend fin ce vendredi, Habib Beye devait compter sur un staff complet ce dimanche soir face à l’OL. Pour ce grand Olympico au Vélodrome, le nouvel entraîneur phocéen ne sera plus seul. Il devrait compter sur ses hommes de confiance pour tenter de terrasser le rival lyonnais.

