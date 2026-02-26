Grosse alerte au PSG : Désiré Doué passe aux aveux !

Le PSG s’est fait peur ce mercredi soir face à l’AS Monaco en Ligue des champions. Désiré Doué est revenu ce match riche en rebondissements.

PSG : Une qualification laborieuse face à l’AS Monaco

Le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais cela ne s’est pas fait sans une immense frayeur. Malgré l’avantage acquis à l’aller, le PSG a vacillé ce mercredi soir face à l’AS Monaco.

Les Parisiens ont été malmenés durant une grande partie du premier acte. Ils ont logiquement sombré juste avant la pause suite à un but de Maghnes Akliouche. Ce match retour semblait donc tourné en faveur des Monégasques. Sauf que l’expulsion de Mamadou Coulibaly, en seconde période, a tout faire basculer.

Le capitaine Marquinhos a égalisé dans la foulée. Avant que l’éclair de génie de Khvicha Kvaratskhelia permettre au PSG de prendre l’avantage. Le club de la capitale pensait avoir scellé sa qualification. Sauf que l’égalisation in extremis de Jordan Teze (2-2) a produit un suspense étouffant.

Désiré Doué l’avoue

Désiré Doué l’a lui-même reconnu. L’attaquant parisien a vécu des instants critiques en toute fin de partie. « À la fin, quand ils marquent et qu’ils ont une dernière occasion, forcément on a du stress et ça fait peur », a-t-il avoué au micro de Ligue +.

Désiré Doué rappelle néanmoins la force de caractère du PSG, capable de renverser des situations mal engagées. La suite s’annonce périlleuse. Le PSG pourrait croiser sur sa route géants comme le FC Barcelone ou Chelsea. Le tirage au sort des huitièmes de finale de C1 est prévu ce vendredi.

