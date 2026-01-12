Mercato Real Madrid : Un nouveau coach remplace Xabi Alonso

Xabi Alonso n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Il a été limogé à la suite de la défaite en Supercoupe d’Espagne face au Barça. Il est remplacé par un autre ancien de la Maison Blanche.

Mercato : Le Real Madrid annonce son nouveau coach

Le Real Madrid a informé de sa séparation d’avec Xabi Alonso, ce lundi 12 janvier, dans un communiqué officiel. Il a été remercié quelques heures après la défaite du club madrilène en finale de la Super coupe d’Espagne face à son grand rival le FC Barcelone (3-2) à Djedda.

« Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. […]. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie », a indiqué le club ibérique.

Dans la foulée du départ du technicien espagnol de 44 ans, la Direction du club a nommé Alvaro Arbeloa sur le Banc des Merengues.

« Le Real Madrid CF annonce qu’Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de l’équipe première. […]. Il va devoir remettre sur de bons rails cette équipe madrilène qui peine à convaincre dans le jeu et où les égos semblent avoir pris le dessus », a indiqué le club de la capitale espagnole.

Pour rappel, Alvaro Arbeloa, ancien défenseur du club, était l’entraîneur du Castilla depuis juin 2025 et a mené toute sa carrière d’entraîneur dans le centre de formation du Real Madrid depuis 2020.