Le Havre AC-PSG : Diaw avait tout prévu contre Doué

Dans un duel intense de Ligue 1 face au PSG, Le Havre AC a longtemps tenu tête aux Franciliens, porté par un Mory Diaw inspiré. Le gardien havrais a même stoppé un penalty de Désiré Doué, grâce à une analyse minutieuse et un clin d’œil… à Liverpool.

Le Havre AC-PSG : Une lecture parfaite et Mory et Doué en échec

Il y a des soirs où un gardien devient stratège. Face au PSG, Mory Diaw n’a pas seulement repoussé des frappes : il a anticipé, disséqué, prévu. Quand l’arbitre a désigné le point de penalty et que Désiré Doué s’est avancé, le portier havrais semblait déjà avoir un temps d’avance.

Après la rencontre, il a levé le voile sur ce moment clé : « Je suis supporter du Paris Saint-Germain. J’ai vu le penalty de Doué face à Liverpool. Je savais qu’il allait tirer de ce côté ». Une confession savoureuse quand on sait qu’il a été formé à Paris. Comme quoi, la mémoire du football est parfois plus précieuse que les gants.

Frustration et fierté mêlées

Malgré l’exploit sur penalty, le HAC n’a pas pu empêcher la défaite. Diaw, lucide, n’a pas cherché d’excuses : « C’est frustrant, on se l’ai dit à la mi-temps, on devait être plus méchant devant. On a eu 22 ballons dans les 30 derniers mètres. On n’a pas été assez tranchant. » Le constat est sévère mais honnête.

Le Havre a pourtant joué crânement sa chance. « On est une équipe joueuse, on ne s’est pas mis tous derrière. On est allés les chercher un contre un. C’est nos armes », a insisté le gardien. Dans un championnat où le PSG impose sa loi, cette audace mérite d’être saluée. Et Diaw, lui, a prouvé qu’un match peut se perdre… tout en gagnant en crédibilité.

