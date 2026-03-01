ASSE : L’objectif ambitieux de Montanier avec Ben Old

A l’ASSE, Philippe Montanier ne distribue jamais les compliments à la légère. Mais au sujet de Ben Old, l’entraîneur de Saint-Etienne laisse transparaître une conviction forte : celle d’un joueur en pleine mutation, promis à un rôle bien plus grand que prévu.

ASSE : Montanier voit plus loin que le poste pour Ben Old

En conférence de presse, Philippe Montanier a livré une analyse claire sur le cas Ben Old. “Je l’ai toujours vu latéral”, affirme-t-il sans détour. Une phrase simple, presque anodine, mais qui en dit long sur la trajectoire que le technicien souhaite dessiner pour son joueur. Pour appuyer son raisonnement, le coach stéphanois convoque un souvenir marquant.

“Je vais citer un exemple que j’avais à Caen avec un joueur qui s’appelait Yvan Le Bourgeois… Daniel l’a transformé en défenseur central gauche et le joueur s’est transformé”, raconte-t-il. La morale est claire : certains profils cachent des ressources insoupçonnées. À condition d’oser les révéler.

Une mue défensive assumée

Montanier ne parle pas d’un pari, mais d’une intuition fondée. “J’ai vu tout de suite une attitude défensive et des principes : il est à la bonne distance de défense, capable d’être dans le duel, il est costaud sur ses jambes.” Le portrait est précis, presque clinique.

Ben Old n’est pas simplement replacé : il est façonné. Le staff perçoit chez lui cette agressivité maîtrisée qui fait les latéraux modernes, capables de défendre debout et d’attaquer lancé. À Saint-Étienne, on ne cherche pas à combler un trou, on façonne un titulaire en puissance.

L’étape décisive : peser offensivement

Mais l’ambition ne s’arrête pas à la solidité. Montanier prévient : “Il faut qu’il trouve aussi ses repères. Mais je trouve qu’offensivement, ça va aller de mieux en mieux.” Le message est exigeant. Le latéral doit devenir une arme. “La prochaine étape, c’est d’amener des passes décisives, des centres décisifs.” Voilà l’objectif assumé. Dans le football moderne, un latéral sans statistiques reste dans l’ombre. Ben Old, lui, est invité à prendre la lumière.

