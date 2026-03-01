OM : McCourt sonne la révolte, du lourd annoncé !

À la veille de l’Olympico face à l’OL, l’OM a choisi de frapper fort en coulisses. Entre remaniement stratégique et discours offensif de Frank McCourt, le club phocéen affiche une ambition intacte malgré un contexte financier inquiétant.

OM : Un séisme en interne, un message clair

La nomination d’Alban Juster à la présidence du directoire, en lieu et place de Pablo Longoria, a surpris autant qu’elle intrigue. À Marseille, les décisions ne sont jamais neutres : elles sonnent comme des signaux envoyés au vestiaire, aux supporters et au marché. Dans le même temps, Mehdi Benatia est revenu sur son faux départ dans la presse dominicale, preuve que Marseille ne laisse personne indifférent.

En toile de fond, un déficit colossal de 105 millions d’euros pour 2024-2025. Un chiffre vertigineux, assumé en interne, et largement imputé à la crise des droits télé. Face aux doutes, la direction serre les rangs. « L’objectif reste de se qualifier pour la Ligue des champions de l’UEFA et de valoriser notre effectif. On a les reins solides », assure-t-on au club, selon Foot Mercato. Une déclaration qui claque comme une promesse.

Autour de McCourt, le discours est clair : « On ne se décourage pas. Frank et nous tous aimons l’OM ». Le propriétaire américain compare la situation à celle d’autres géants européens passés par des tempêtes similaires. Stade plein, projets d’infrastructures ambitieux, foi inébranlable : Marseille ne veut pas survivre, mais reconquérir.

