© Ligue 1+ : le RC Lens au cœur d’une série choc pour sauver la plateforme

Le contexte autour des droits TV est tendu. La plateforme Ligue 1+ tente de changer la donne et pense pour ce faire à produire une série choc sur le RC Lens.

RMC Sport, fait savoir que la LFP, à travers sa structure LFP Media, a confié à Mediawan la production d’un format inédit qui retracera la saison des Sang et Or. Ce choix du club nordiste n’a cependant rien d’anodin.

RC Lens : un récit populaire au service de Ligue 1+

Le RC Lens est un beau prétendant au titre de champion de France. Ce club à part de la Ligue 1 possède une identité forte, un public fidèle, formidable et un stade Bollaert toujours chaleureux à chaque rendez-vous important.

En s’appuyant sur cette dynamique intense, Ligue 1+ espère se réinventer dans l’expérience proposée à ses abonnés. L’idée est de créer une immersion saison après saison, au plus près du vestiaire, des joueurs, du staff… Une nouvelle expérience donc pour les amoureux du football.

Le timing interpelle cependant. En juin prochain, la plateforme devra composer sans grands événements internationaux à diffuser. L’absence de la Coupe du monde dans son catalogue laisse un vide. Il fallait donc autre chose. Un contenu original capable de retenir les abonnés et, surtout, d’en attirer de nouveaux.

Lens offre une opportunité à travers son ambition sportive qui se traduit par son actuel rang au classement. Dans cette Ligue 1 qui cherche à regagner une place de choix dans le foot européen, une histoire bien racontée du parcours des Sang et Or peut réveiller l’intérêt.

Une stratégie éditoriale à haut risque pour la LFP

Reste que le pari comporte une part d’incertitude. Miser sur le RC Lens laisse une grande place pour la surprise en fin de saison. Avec un PSG repassé en tête du championnat et les autres grands clubs qui n’ont pas encore dit leur dernier mots, le classement finale des lensois peut fortement impacter le projet. Si le RCL termine très haut, alors l’histoire pourrait être belle et dans ce cas garantir l’intérêt du public.

Cette trouvaille n’a pas que pour seul intérêt de raconter de belles histoires, c’est avant tout pour capter et fidéliser plus d’abonnés lors de la période qui précédera la fin des compétitions. Le but est donc aussi économique pour la Ligue 1+.

