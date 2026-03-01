ASSE : Montanier calme le jeu malgré la victoire à Pau

Solide et clinique, l’ASSE a frappé fort sur la pelouse de Pau (0-3). Mais au moment de savourer, Philippe Montanier a préféré tempérer l’enthousiasme et rappeler que la route vers la Ligue 1 reste semée d’embûches.

ASSE : Un succès face à Pau qui place les Verts au sommet

Il fallait du caractère pour venir dompter l’une des formations les plus prolifiques de Ligue 2 depuis janvier. Les Verts l’ont fait avec autorité, en combinant pressing haut et bloc compact, deux visages assumés et parfaitement alternés. Résultat : trois buts inscrits et un clean-sheet précieux, symbole d’une équipe qui apprend à voyager avec maturité.

En conférence de presse, Philippe Montanier n’a pas caché sa satisfaction : « On est satisfait, on savait que ce serait difficile ici, comme tous les matchs en Ligue 2. Gagner à Pau comme ça alors que c’était la meilleure attaque du championnat depuis janvier, en signant un clean-sheet en plus, c’est vraiment bien. » Le technicien savoure, mais ne s’enflamme pas.

Leader, oui… mais sans triomphalisme

Avec ce succès, l’ASSE s’installe en tête de façon provisoire. Une position flatteuse, mais que le coach refuse d’ériger en trophée. « Cette place de leader est complètement anecdotique », a-t-il lâché, lucide. Avant d’insister : « Les trois points pris et le fait de continuer la bonne dynamique en revanche, c’est très bien. »

Montanier regarde déjà plus loin. Troyes n’a pas encore joué, le calendrier reste dense, et la prochaine marche se nomme Red Star. « La prochaine étape c’est le Red Star, une grosse étape qu’on voudra franchir. Le chemin est encore long », insiste-t-il. À Saint-Étienne, on connaît la musique : la Ligue 2 ne pardonne aucune distraction.

Apprendre à tuer les matches

Au-delà du score, le progrès le plus marquant est ailleurs. « Je pense que c’est là-dessus qu’on devait progresser, sur le fait de tuer le match », a souligné Montanier. Trop souvent cette saison, les Verts avaient laissé leurs adversaires respirer. Cette fois, le break est intervenu au bon moment, libérant les têtes et les jambes. Tout n’a pourtant pas été simple.

« On est conscient aussi que Gautier fait un arrêt décisif », a reconnu l’entraîneur, saluant l’intervention capitale de Larsonneur. Entre solidarité défensive et automatismes offensifs naissants, notamment dans les combinaisons entre les ailiers et les joueurs de soutien, l’ASSE avance. Sans fanfare, mais avec méthode. Et c’est peut-être là sa plus grande force.

