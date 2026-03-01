PSG : L’aveu de Luis Enrique après la victoire au Havre

Malgré un succès précieux sur la pelouse du Havre, le PSG n’a pas totalement dissipé les doutes. En conférence de presse, Luis Enrique a reconnu un léger déficit de confiance, tout en saluant la solidité et l’engagement de ses joueurs.

Le Havre AC-PSG : Une victoire qui soulage, sans masquer les failles du Paris SG

Au classement, Paris avance. Sur le terrain, tout n’est pas encore parfaitement huilé. Ce succès obtenu au Havre permet au PSG de consolider sa position en tête et d’aborder la suite avec un matelas plus confortable. Mais le contenu, lui, laisse place à l’analyse. Le technicien espagnol ne s’en cache pas : « Si je pense au match contre Le Havre, c’était le match le plus tranquille, on mérite la victoire. On s’est créé beaucoup occasions, on rate encore un pénalty. Au final on souffre, mais on mérite de gagner ce match. »

Lire aussi : PSG : Grosse inquiétude signalée dans le vestiaire parisien

Le constat est lucide. Paris domine, produit du jeu, multiplie les situations… sans toujours les convertir. Ce paradoxe agace autant qu’il intrigue. « On est dans un moment particulier. Ce n’est pas normal qu’on rate autant d’occasions franches », a admis l’entraîneur. Une franchise rare, à l’image d’un coach perfectionniste qui refuse de se satisfaire d’un simple résultat.

Le casse-tête du penalty et la confiance en question

Le penalty manqué est presque devenu un fil rouge de la saison parisienne. Un détail ? Pas vraiment. Dans les grandes soirées, ces détails coûtent cher. Luis Enrique préfère toutefois dédramatiser après la tentative manquée de Désiré Doué : « On a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les pénaltys. Il n’y a que ceux qui tirent qui peuvent rater. Mais on va continuer à faire de la rotation au niveau des tireurs. »

À voir

OM : Benatia prend enfin la parole et fait des révélations

Lire aussi : LDC : L’UEFA prend une décision ferme avant PSG-Chelsea

Derrière l’humour discret, se cache une vérité plus profonde : la confiance n’est pas à son zénith. Le coach l’a reconnu sans détour, estimant que son équipe est « moins en confiance que d’habitude ». Pourtant, le volume offensif reste conséquent. « Je suis content car on a beaucoup tiré au but », a-t-il insisté, preuve que l’animation offensive fonctionne, même si l’efficacité se fait parfois désirer.

Barcola, un numéro 9 d’avenir ?

Autre enseignement fort de la soirée : le repositionnement de Bradley Barcola dans l’axe. Un choix audacieux, presque expérimental, qui a porté ses fruits. « C’est une nouvelle position pour lui. Il a fait un très bon match, il a marqué, a été très mobile… Il en fait en sorte qu’on peut le revoir en tant que numéro 9 à l’avenir », a confié Luis Enrique.

Dans un PSG en quête de certitudes offensives, cette option pourrait compter. Barcola a offert de la profondeur, de la mobilité et une énergie communicative. Comme un symbole : même imparfait, Paris continue d’explorer, d’ajuster et d’avancer.

Lire aussi sur le PSG :

Le PSG obtient le report de son match contre le FC Nantes

À voir

ASSE : Montanier calme le jeu malgré la victoire à Pau

Mercato PSG : 120 M€ sur la table de Nasser al-Khelaïfi

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Zakaria ?